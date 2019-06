23 juni: Nattens nyheter

Två män i 20-årsåldern sköts under lördagskvällen i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Under natten har polisen tagit in två personer till förhör, men ingen ännu misstänkt för skjutningen.

Myndigheterna i Myanmar har beordrat telekombolag att stänga av internettjänster i nio samhällen i delstaterna Rakhine och Chin.

Norge är klara för VM-kvartsfinal efter en händelserik match mot Australien.

– Vi gråter, vi jublar. Det här är helt sjukt kul, sa stjärnan Caroline Graham Hansen efter matchen.