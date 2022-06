24 juni: Nattens nyheter

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över tillgången till läkemedel för sällsynta sjukdomar. Det nuvarande systemet har fått kritik eftersom patienter hamnar i kläm när nya och dyra mediciner inte subventioneras.

Samtidigt som smittspridningen vänder uppåt i Sverige blir den nya omikronvarianten BA.5 allt vanligare. Förra veckan stod BA.5 för nästan en tredjedel av alla analyserade fall. Den nya varianten har lättare att ta sig förbi skyddet från vaccin eller tidigare infektion.

Den ryska militären har skickat fram soldater från nationalgardet, en slags inrikestrupper, till fronten i slaget om Sievjerodonetsk i östra Ukraina. Det är ett tecken på hur sargade invasionsstyrkorna är, skriver tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW). Men ryssarna vinner också mark, trots stora förluster.