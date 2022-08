27 augusti: Nattens nyheter

SMHI varnar för väderomslag i helgen. Under natten mot söndagen kommer ”skyfallsliknande” regn dra in över södra Sverige och det finns en lokal risk för översvämning. Regnet i söder kan ligga kvar under flera dagar men ser ut att dra bort under kommande tisdag.

Efter att Angolas största parti MPLA vann valet i Angola hävdar oppositionen att valresultatet inte stämmer.

– Vi kan bekräfta med fullständig säkerhet att MPLA inte vann valet, säger oppositionsledaren Adalberto Costa Junior och kräver att en internationell utredning av valresultatet görs.

En laddning detonerade utanför en vårdcentral på Söder i centrala Helsingborg på natten till lördagen vilket utlöste en brand i byggnaden. En man i 40-års åldern blev allvarligt skadad och fördes till sjukhus.