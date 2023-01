28 januari: Nattens nyheter

Tjeckerna röstar om vem som ska bli president och valresultatet väntas bli klart under lördagen.

Valet står mellan den pensionerade militären och progressiva Petr Pavel samt miljardären och tidigare premiärminister Andrej Babis, ledare av landets största oppositionsparti Ano.

Två bränder inträffade under natten till lördagen i Malmö. En fritidsgård och en bil sattes i brand under natten och polisen misstänker nu att det kan ha ett samband med bränderna som inträffade under natten till fredagen.

– Det lutar ju åt att bränderna kan ha ett samband. Det var åtta igår och hittills i natt har vi två, säger Andreas Hulting, vakthavande befäl vid polisregion Syd.

Polisen har ännu inte någon misstänkt eller gripen för bränderna.

Tre personer har omkommit och en person saknas efter skyfall och översvämningar som drabbat Nya Zeelands största stad Auckland.

En person hittades död i en översvämmad kulvert och en omkommen hittades på en översvämmad parkering, uppger myndigheter. Utredning av båda dödsfallen pågår.