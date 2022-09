29 september: Nattens nyheter

Orkanen Ian drog fram över den amerikanska delstaten Florida under onsdagen, med vindstyrkor på upp mot 69 meter per sekund. Under natten mot torsdagen minskade orkanen i styrka och klassas återigen som en kategori 3-orkan.

En miljon kunder är utan ström efter orkanens framfart. USA:s nationella orkancenter NHC säger att Ian är en ”extremt farlig och stor orkan”.

– Det här kommer att bli en tragisk händelse på många sätt, säger guvernören Ron DeSantis.

Mellanstadiet och högstadiet stängs på Vittangi skola i Kiruna kommun på grund av skyddsstopp från och med torsdag morgon. Det är andra skolan i Kiruna som stänger sedan mitten på september.

– Det har under en längre tid varit svårt att rekrytera lärare till Vittangi, säger skolchefen Viktoria Björklund.

Detta innebär att de elever som går i årskurs 4-9 måste stanna hemma under torsdagen. Kiruna kommun har haft stora problem med att bemanna sina skolor och förskolor.

En ny rapport från Amnesty International visar att Facebooks algoritmer bidrog ”avsevärt” till de övergrepp mot rohingyer som begicks i Myanmar 2017.

– Under 2017 blev hundratusentals rohingyer dödade, torterade, våldtagna och fördrivna som en del av den etniska rensning som Myanmars säkerhetsstyrkor bedrev. Under månaderna och åren som ledde fram till grymheterna bidrog Facebooks algoritmer till att intensifiera hatstormen mot rohingyafolket, säger Agnès Callamard, generalsekreterare för Amnesty International.

Enligt rapporten fyllde aktörer med koppling till Myanmars militär och radikala buddhistiska nationalister plattformen med anti-muslimskt innehåll.