30 maj: Nattens nyheter

En stor bilträff genomfördes i Luleå på lördagskvällen, trots hög smittspridning i Norrbotten. Vid 00.30 under natten mot söndagen uppgav polisen att träffen fortfarande pågick.

Countrystjärnan B J Thomas dog av lungcancer under lördagen. Han spelade bland annat in originalversionen av ”Hooked on a feeling” som senare blev en hit för Björn Skifs & Blåbus.

Manchester City hade chansen att ta klubbens första Champions League-titel. Men i stället blev Kai Havertz, 21, stor hjälte när Chelsea vann med 1-0.

– Vi vann den här jävla Champions League, säger Havertz i segerintervjun efteråt.