4 november: Nattens nyheter

Fem personer har skadats under en skottlossning i en festlokal i Mölnlycke utanför Göteborg. En stor polisinsats har pågått på platsen under natten – och flera personer har tagits in för förhör.

En ung man har skadats allvarligt i en trafikolycka utanför Hallsberg. Mannen ska ha kört av vägen och krockat med ett träd eller en sten i skogen, enligt polisen.

Den enda gången hon lägger sig i politik är när gästerna börjar slåss om den. Då säger Silvia Metzger att de får lösa det utanför hennes restaurang. Hon är en av över 100 miljoner amerikaner som inte kommer rösta i valet.