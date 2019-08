5 augusti: Nattens nyheter

Den tolvåriga pojke som varit försvunnen på Värmdö sedan i lördags har hittats avliden i vattnet vid Ösbyträsk. Polisen kan inte fastställa dödsorsaken och har inlett en förundersökning om mord.

Sydkoreas militär uppger att Nordkorea har avfyrat nya ”oidentifierade projektiler”. Robotarna avfyras dagen efter det att USA och Sydkorea kommit överens om att inleda gemensamma militära övningar som Nordkorea sagt riskerar att hota den känsliga diplomatin kring kärnvapen.

Under måndagen sjönk Kinas valuta under det symboliskt viktiga strecket sju yuan per dollar, till nivåer som inte skådats sedan 2010. Nu säger USA:s finansminister Steven Mnuchin att Kina är en ”valutamanipulatör”. Under måndagen sjönk också aktiemarknaden världen över rejält på grund av det accelererande handelskriget mellan länderna.