5 juli: Nattens nyheter

Vänsterpartiet kommer att släppa fram Stefan Löfven (S) vid en statsministeromröstning – men enligt Nooshi Dadgostar (V) pågår det inga förhandlingar om budget.

– Som det ser ut nu kommer vi att rösta på vår egen budget, säger Vänsterledaren i SVT:s Agenda.

I sex dagar blockerade det 220 000 ton tunga containerfartyget Suezkanalen. Nu står det klart att Ever Given och dess besättning får lämna egyptiskt vatten efter att parterna nått en överenskommelse, rapporterar The Guardian.

Ebba Busch (KD) har erkänt grovt förtal – men står fast vid att hon anser sig vara oskyldig.

– Jag hade gärna prövat det i en rättegång, men den tiden har inte jag, säger KD-ledaren i Agenda.