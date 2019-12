70 insamlingsplatser för kasserade granar

Mellan den 25 december och 31 januari har Stockholms vatten och avfall närmare 70 insamlingsplatser för kasserade julgranar. Under två helger går det även att lämna in granen på 20 schemalagda insamlingsplatser runt om i staden. Här går det att läsa mer om var du kan lämna in granen.

Återvinns till biokol

För den som vill njuta längre av sin julgran så tar återvinningscentralerna emot julgranar året runt.

Stockholm vatten och avfall har närmare 70 platser där man kan lämna in sin julgran. Foto: TT arkivbild

De insamlade julgranarna återvinns till biokol, som används till jordförbättringsmedel vid planteringar. Samtidigt sänker även biokol koldioxidnivårens i atmosfären genom att det låser kol i jorden.