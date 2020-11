Bidens hemstad i fokus

Över 93 miljoner amerikaner har redan röstat, men viktiga väljare, som ännu inte bestämt sig eller som väntar till valdagen med att rösta, återstår att övertyga.

Just i Pennsylvania kan det dra ut på tiden innan rösterna är färdigräknade. Anledningen är att Högsta domstolen i en färsk dom bestämt att poströster som har poststämplats senast valdagen den tredje november och som kommer in inom tre dagar efter valet får räknas.

Ett av stoppen som Air Force One gör under måndagen med president Trump är just i Scranton, Joe Bidens födelseort och en gång ett demokratiskt fäste.

Trump vann med bara 44 000 röster i Pennsylvania 2016. Den gången röstade många uppgivna industriarbetare som förlorat sina arbeten när fabriker lades ned på Donald Trump, liksom landsortsbor som kände sig svikna av den politiska eliten i Washington. Även i år väntas delstaten spela en viktig roll för utgången i valet.

Bidens kampanj: Tar inget för givet

Den här gången är demokraten Joe Biden i ledning – men det var också Hillary Clinton för 4 år sedan.

Enligt väljarundersökningar är det bland annat vita, vidareutbildade kvinnor som i allt högre grad stöttar den demokratiska kandidaten nu, jämfört med valet 2016.

– Jag brukar tycka att båda sidor har både stolliga och bra saker i sina program. Men den här gången tänker jag rösta på Biden, säger Michelle Dempsey som bor i Scranton.

– Jag är varken demokrat eller republikan, men jag tror att Biden vill få oss att enas.

Joe Bidens kampanj säger dock att man inte tar något för givet. Under måndagen håller han ett av sina slutkampanjmöten i stålstaden Pittsburg, vicepresidentkandidaten Kamala Harris besöker Philadelphia och även den tidigare presidenten Barack Obama kommer hit för att dra röster.