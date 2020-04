Coronaviruset: 12 april – 16 april

Världshälsoorganisationen WHO ligger på Vitryssland om att införa fler åtgärder för att få bukt med spridningen av coronaviruset, skriver the Guardian. Landet har i nuläget 2 226 bekräftade fall av covid-19, och 23 bekräftade dödsfall som kan kopplas till sjukdomen. WHO uppger att landet befinner sig i en ny fas där samhällsspridningen börjar bli synlig, och hoppas på åtgärder som ökar förekomsten av social distansering. Presidenten Alexander Lukashenko har kritiserats för uttalanden de senaste veckorna om att vodka, bastubad och att köra traktorer kan bekämpa viruset.