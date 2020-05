Coronaviruset: 25 maj – 27 maj

Över 100 000 döda i USA

Dödssiffran i USA passerade 100 000 under onsdagen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Totalt har 1,7 miljoner människor bekräftats smittade med covid-19 i landet.

Under maj månad har i genomsnitt 1 400 personer med covid-19 avlidit per dygn i USA. Det är en nedgång jämfört med april, då i genomsnitt 2000 personer avled per dygn.