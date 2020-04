Därför intervjuar Agenda nordiska smittskyddsexperter

Danmark och Norge har stängt ner sina samhällen mer än Sverige, och har hittills rapporterat färre döda med covid-19 i relation till befolkningsstorlek. Det är dock svårt att jämföra de exakta siffrorna, eftersom sätten att registrera dödsfallen skiljer sig åt mellan länderna.

Frode Forland har en tung roll som rådgivare till norska regeringen, och stöder de strängare restriktioner som landet infört. Det är därför intressant att höra hur han ser på den svenska modellen. Med start nästa vecka öppnar Norge dock upp samhället igen, till en början med får mindre barn gå tillbaka till sina skolor. Vi vill fråga Forland vilken strategi Norge ska använda sig av för att inte smittspridningen ska ta fart igen.

Danmarks Sundhetsstyrelsen är en expertmyndighet som ger råd till landets regering om smittskyddet. Agenda har bett att få intervjua någon i ledningen, men de har tackat nej. I stället intervjuar vi specialistläkaren Else Smith som var chef för Sundhetsstyrelsen 2011-2015. Smith fick lämna sitt uppdrag i förtid, eftersom regeringen menade att myndigheten inte skött tillsynen av vården tillräckligt väl. Bland annat fick en hjärnskadad läkare fortsätta arbeta som psykiatriker. Hon har sedan dess bland annat arbetat som vice chef för ett av Danmarks största sjukhus. Under corona-pandemin Danmarks Radio och tidningen Berlingske anlitat Else Smith som oberoende smittskyddsexpert.

Else Smith menar att en del av åtgärderna som Danmark tagit för att minska smittspridningen inte varit befogade utifrån ett smittskyddsperspektiv, och hon har sagt att den svenska taktiken är bättre för att kontrollera ett virus som redan spritt sig över hela världen. Danmark började lätta upp sina restriktioner i veckan när skolor för mindre barn och många affärer öppnade igen, och vi vill fråga även henne hur detta kan göras utan att riskera en ny våg av smittade och döda.