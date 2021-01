Blandade resultat bland storföretagens delårsrapporter

Ericsson lyfte på Stockholmsbörsen efter morgonens rapport. Bolagets vinst stiger mer än väntat och man tar marknadsandelar i hela världen när det nya 5G-nätet byggs ut.

Men vd Börje Ekholm är oroad över konsekvenserna av Post & Telestyrelsens beslut att utesluta kinesiska leverantörer från bygget av det svenska 5G-nätet.

Han är öppet kritisk till hur svenska myndigheter hanterat säkerhetsprövningen och anser att man gått betydligt längre än vad EU kräver. Oron gäller vilka motåtgärder beslutet kan leda till från kinesiskt håll:

”Oerhört viktigt”

– Kina är faktiskt en av de snabbast växande 5G-marknaderna. Man har mer än 100 miljoner 5G-abonnenter i dag. För oss är det oerhört viktigt att vara närvarande på en sådan marknad, för att helt enkelt driva vårt teknologiledarskap, som hela resten av vår portfölj tjänar på, säger han.

Ståltillverkaren SSAB kom också med delårsrapport och det fjärde kvartalet var oväntat starkt. Samtidigt meddelade bolaget att man drar sig ur affären med indiska Tata Steel om att köpa deras stålverk i IJmuiden, Nederländerna. Orsaken är enligt SSAB att köpet inte passar in i bolagets nya satsning på att bli först i världen med med fossilfri ståltillverkning.

SSAB:s aktie steg med över 7 procent när börsen öppnade.

1 000 tjänster bort

Även klädjätten H&M kom in med rapport för det brutna räkenskapsåret. Vinsten före skatt under perioden 1 september – 30 november sjönk jämfört med förra året, men var ändå något bättre än vad börsanalytikerna räknat med. Bolaget avvaktar dock när det gäller besked om att återinföra aktieutdelning.

Även teleoperatören Telia kom med rapport i vilken man rapporterade in en miljardförlust, delvis kopplad till försäljningen av turkiska Turkcell. Relativt nytillträdda vd:n Allison Kirby drar nu igång arbetet med att forma om bolaget, bland annat ska kostnaderna sänkas med 4 miljarder kronor och minst 1 000 tjänster ska bort. 5G är en de faktorer som ska hjälpa Telia att åter bli ett växande bolag.

Telias aktie steg något i förmiddagens handel.

Börsen som helhet föll något under fredagförmiddagen, dock inte dramatiskt mycket. OMX-index pendlade under förmiddagen strax under nollstrecket.