Därför säger miljoner amerikaner upp sig – varje månad

Historiskt många amerikaner lämnade frivilligt sina jobb under 2021. Varför då? Ekonomibyrån förklarar. Foto: SVT

The Great Resignation. Så kallas den stora uppsägningstrenden i USA som tog fart under pandemin. I snitt sa fyra miljoner amerikaner upp sig varje månad under 2021.

– Det har avslöjat att det finns ett jättestort missnöje på arbetsmarknaden och en längtan efter något annat, säger sociologen Roland Paulsen i Ekonomibyrån.