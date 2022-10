Elpriset i söder sjunker kraftigt – tillbaka på samma nivå som i fjol

Oktober har hittills utgjort en efterlängtad lättnad när det kommer till elpriserna i södra Sverige. I elområde fyra låg snittpriset under de första tre veckorna på 80 öre per kilowatt, vilket är något lägre än under samma period i fjol.

– Elpriserna åker upp och ned, men nu har vi sett att de sjunker under en längre tid och det hoppas jag ska synas i räkningarna, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB.