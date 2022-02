Här är nya trenden i USA: The Great Upgrade

Susan Harmeling, professor i entreprenörskap vid Marshall School of Business, har sett hur den stora trenden som fått miljoner amerikaner att lämna sina jobb, det som kallats The Great Resignation, utvecklats under pandemin.

– Nu har många börjat kalla det för The Great Upgrade vilket innebär att folk letar efter någonting mer, bättre lön eller arbetsvillkor, säger hon.