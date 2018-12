Så kan börsraset påverka din ekonomi

Om man inte äger aktier eller fonder – vad spelar börsen för roll då?

– Den frågan är jättebra. Många har varken råd eller lust med börsen. Men tyvärr är det där med börsen precis som ett uttryck från Vilda västern: ”You can run but you can't hide” – du kan springa men inte gömma dig. Därför att dina pensioner, statliga och de du förhoppningsvis får genom dina jobb är djupt investerade i aktier. Tanken med det är ju naturligtvis att du ska få högre pension men det kan ju slå åt andra hållet... Aktiekurserna är ju också ett uttryck för vad man tror om företagens framtida vinster. Tror man att de faller så kan det ju också gå ut över jobben.