Ställ dina frågor om räntan och ekonomin

Petter • Har inte helt greppat statens roll i inflationsspelet. Om staten skulle gå in och sätta ett maxtak på el borde inte inflationen på just den parametern bromsa in då? Risken finns såklart att det leder till konsumtion av el/annat som driver inflationen i någon annan parameter.

Driver ökade pengar till kommun/regioner på inflationen? Kan ju klart driva på indirekt, men känns som det det ffa pratas om är mat, energi och drivmedel som kommuner/regioner har relativt svårt att påverka.