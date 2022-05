Erkki Kuronen Euroviisuista: ”Suomella rokahtavat perinteet”

Lauantaina on vuosittaisen Eurovision laulukilpailun finaalin aika. Suomen euroviisuedustaja The Rasmus tekee nyt comebackin kappaleella ''Jezebel' muutaman vuoden tauon jälkeen. Pitkään Euroviisuja seurannut Erkki Kuronen uskoo, että viime vuoden voittajan jälkeen on tullut jonkinlainen ''Måneskin-effekti'' mutta Suomella on myös oma hieno rokahtavampi historia Euroviisuissa.

– Suomella on oma rockhistoriansa, niinkuin Lordi ja viimevuoden Blind Channel.

On kuitenkin selvää, että vuoden suuri suosikki on Ukrainan Kalush-orkesteri, joka kilpailee finaalissa kappaleellaan ”Stefania”. Ruotsin edustaja Cornelia Jakobs on myös yksi suosikeista.