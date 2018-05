Facebook ber användare skicka in nakenbilder för att motverka hämndporr

I november förra året lanserade Facebook en pilotversion av ett verktyg som är menat att skydda användarna från hämndporr. Fram tills nu har verktyget bara testats i Australien, men utökas nu även till USA, Kanada och Storbritannien, skriver CNN.

Satsningen har dock mötts av kritik från användare då metoden som Facebook använder kräver att personer själva ska skicka in sina privata bilder till företaget. När en person skickat in sin bild till Facebook skapas ett digitalt fingeravtryck för bilden i företagets system. Detta gör att om en person försöker ladda upp samma bild igen kommer detta att stoppas direkt.

Liknande system har använts under flera år för att bland annat stoppa spridningen av barnpornografi och även terrormaterial, skriver The Guardian.

Har tagit till sig av kritiken

Inför utökningen av projektet har Facebook tagit den tidigare kritiken i beaktande och denna gång uppmanas användarna att i stället skicka sina bilder till några av Facebooks partners, vilka bland annat innefattar Australian Office of the eSafety Commissioner i Australien och The National Network to End Domestic Violence i USA.

Dessa kommer i sin tur att tillhandahålla ett digitalt formulär för hur användare kan skicka in sina bilder till företaget. Enligt en talesperson för Facebook kommer enbart en mycket liten grupp människor ha tillgång till bilderna, som efter att det digitala fingeravtrycket skapats kommer raderas inom en vecka.

Mer vanligt än många tror

Hämndporr är ett fenomen som blivit vanligare på nätet under de senaste åren och enligt statistik från Cyber Civil Rights Initiative har en av åtta amerikaner råkat ut för fenomenet, och hela en av fem australiensare mellan 16 och 49 har drabbats, skriver CNN.