Elever på internationell skola tvingas vara hemma

Den internationella skolan ISGR i Göteborg har bestämt att alla elever som har vistats i riskområden för coronaviruset inte ska komma till skolan under två veckor. Detta oberoende om de är friska eller sjuka. Just nu finns det två elever som får stanna hemma efter en resa till norra Italien. Men de får ändå ta del av undervisningen via skolans digitala lösningar.

– Vi vet att företag i regionen har gått ut med att om man har varit i områden där virus har spridit sig ska man vara hemma i två veckor. Då har vår huvudman beslutat att eleverna ska vara hemma lika länge, säger Birgitta Sandström Barac, skolchef på ISGR.

”Det säkra före det osäkra”

Birgitta Sandström Barac förstår att Folkhälsomyndigheten vill att friska elever ska fortsätta gå i skolan men tycker att läget är lite annorlunda för internationella skolor.

– Vi är en skola som exponeras mer och vi tänker i det här perspektivet att vi vill ta det säkra före det osäkra.

I klippet ovan hör du Birgitta Sandström Barac, skolchef på ISGR, berätta hur de försöker förebygga en eventuell spridning av coronavirus i skolan.