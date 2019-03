UG-referens: Blåsningen i Östersund

DEL 1: FRAMGÅNG



Reporter:

– Vi går runt på andra sidan. Det är en dörr där.



Reporter:

– Hallå?

Vaktmästare:

– Hej. Jag har faktiskt väntat på er.

Reporter:

– Du har väntat på oss! Vad har du tänkt då då?

Vaktmästare:

– Det är mycket som flyger.

Reporter:

– Visst är det, det?



Sedan många år tillbaka har vi fått in tips om Östersund. De har handlat om arenabyggen, markaffärer, kommunens upphandlingar och ortens stolthet, fotbollsklubben, Östersunds FK.



Reporter:

– Det är naturligtvis låst.



Och många av dom har kretsat kring klubbens ordförande Daniel Kindberg. När vi slutligen bestämmer oss för att gå vidare med tipsen om Östersund är det efter en dramatisk händelseutveckling...



Fotograf studio Östersundsposten:

– Starta om då för det kan vara lite...



Östersundspostens sändning:

– Östersundshems vd och Östersunds fotbollsklubbs ordförande, Daniel Kindberg, åtalas för grov ekonomisk brottslighet.



Linda Hedenljung:

– Det som kanske varit okänt är kanske omfattningen av det och sponsringen till ÖFK.



Reporter:

– Tror du fortfarande att Daniel Kindberg är oskyldig?

AnnSofie Andersson (s):

– Ja.



Historien om Östersunds fotbollsklubb är askungesagan som förför inte bara en hel bygd, utan hela fotbollssverige. På bara några år går laget från att vara ett amatörlag i division 2 till toppskiktet i Allsvenskan och spel i Europa. Men precis när framgången är som störst under våren 2018 grips och anhålls klubbens ordförande Daniel Kindberg. Det handlar om grov ekonomisk brottslighet. Dagen efter att han släpps håller ÖFK presskonferens.



Presskonferens ÖFK20 april 2018

Patrik Sjöö:

– Du ska ta över mikrofonen. Välkommen hit.

Daniel Kindberg:

– Tack.

Daniel Kindberg:

– Jag tycker ju att jag sviker hela Jämtland när vi förlorar en fotbollsmatch, då kan ni ju tänka er vad jag tycker nu.



Men trots brottsmisstankarna har han fortfarande ett stort stöd, inte minst hos en av Östersunds mest tongivande politiker, socialdemokraten AnnSofie Andersson som lett kommunen i åtta års tid.



Ur svt nyheter Jämtland

20 april 2018

AnnSofie Andersson (S):

– Men det är klart att man blir både chokad och ledsen, så tänker jag, men Daniel kommer fortsätta vara en god vän.



Daniel Kindberg misstänks för att genom osanna fakturor ha skaffat fram pengar till klubbens elitsatsning. Vad var det egentligen som hände?

Kan fotbollsklubbens makalösa framgångar möjliggjorts genom ekonomisk dopning?



Men det här är inte bara berättelsen om kommunen och fotbollslaget, utan om exmilitären som gjorde undret möjligt, lokaljournalisten som följde honom i spåren, och vår jakt efter topphemliga dokument som kommer att avslöja sanningen om vad som hände.



Linda Hedenljung:

– Östersund är ju den här staden som hela tiden levt på snöflingehjärtat. Vi är vinterstaden. Det är här olympierna bor, det är här skidåkarna finns, det är här skidskyttetävlingarna hålls. Vi är ju vinterlänet på något sätt. Och här är det plötsligt en sommaridrott.



Linda Hedenljung är reporter på Östersunds-Posten. Hon har under flera år granskat Daniel Kindberg och Östersunds fotbollsklubb. Granskningar som stundtals lett till frostiga relationer mellan tidningen, fotbollsklubben och supportrarna.



Linda Hedenljung:

– Varenda människa ute på gågatan har en ÖFK mössa eller halsduk på sig, så är det ju. Och jag vet att jag inte är en av Östersunds mest uppskattade människor.



Linda Hedenljung:

– Som redaktion så skriver vi dom hyllningsartiklarna som fotbollsspelarna är värda och som tränaren är värd. Vi skriver hyllningskören världen över. Och jag gör mitt jobb och mitt jobb är att granska dom oegentligheter som eventuellt har förekommit.



Supportrar:

– Daniel Kindberg! Daniel Kindberg! Daniel Kindberg!



Nej, en av Östersunds mest populära och beundrade profiler – under många år – är istället en annan person.



Supporter: Eva

– Det är en bra man.

Reporter:

– En bra man?

Supporter:

– Ja det tror jag. Jag känner honom inte, men han har gjort mycket bra för Östersund.



Supporter: Marie Larsson

– Vi hade kanske inte haft ÖFK i det läget vi har idag om vi inte hade haft Kindberg. Så kan jag säga.



Bosse Svensson

(c) Kommunstyrelsens ordförande

– Han upplevdes ju som en superman liksom, en sådan som vi behöver här, som driver projekt och som gör omöjliga saker då.



Förutsättningarna för en fotbollsklubb på elitnivå i inre Norrland är inte de bästa, med ett bistert klimat och tuffa ekonomiska förutsättningar.



När Daniel Kindberg tar över som ordförande, i slutet av 2010, är ÖFK i fritt fall. Inte ens en bakåtpassning till målvakten går rätt. ÖFK halkar ner till division 2 och ekonomin är ansträngd. Men Kindberg har siktet inställt på allsvenskan och Europa.



Graham Potter:

- Two ….one touch. Right!



En ny tränare rekryteras från England och på bara två säsonger går laget från division 2 till Superettan, den högsta division som ett jämtländskt lag spelat i på 20 år.



Graham Potter

– Of course, for me he was the reason why I ended up there. He sold me the vision if you like, the idea. I believed in that. I think his ability to create that vision for everybody to follow was a huge part of the success.



2015 tar dom klivet upp i Allsvenskan och två år senare vinner de Svenska cupen och får spela i kvalet till Europa League.



Ken Sema:

– Det blev liksom en stad som handlade om fotboll, man gick runt med halsdukar, mössor och allt annat och alla liksom hejade på laget. När jag gick och handlade mat, så, kom igen nu Ken på söndag. De visste vem och vilka vi var. Liksom allihopa. Små barn, äldre kvinnor och äldre män, alltså det var ju roligt mest.



Men det är inte bara framgångarna på fotbollsplanen som gör att det ovanliga laget från Jämtland hyllas och uppmärksammas i Tyskland, Frankrike, USA och Japan - utan de något udda träningsmetoderna.



Ur teater med ÖFK.

Daniel Kindberg:

– Endast Jämtland, jämtländska hjortron har.



ÖFK är laget som skriver böcker, spelar teater, målar tavlor och dansar balett. Satsningen på kultur gör att klubben får supportrar även utanför de vanliga fotbollskretsarna och lyfts också fram som en viktig förklaring till varför det går så bra.



Graham Potter:

– It was part of the club, it was part of what we were trying to do, and it was part of the idea, we stuck with it, a lot of good memories from the club has actually to do with the culture project.



Ken Sema:

– Om du går ut och sjunger inför tusen pers, och du har aldrig gjort det i ditt liv och du vågar göra det. Då vågar du göra allting på plan eftersom du kan ju spela fotboll. Så är det ju bara och det var lite det som hände.



Knappt sju år efter att Daniel Kindberg tagit över som ordförande, sommaren 2017 är Östersund i fotbollsextas. Kindbergs löfte om att ta laget till Europa är infriat. På Emirates stadium i London väntar det osannolika mötet med en av världens största fotbollsklubbar. Och klubbens ekonomiska utveckling är minst lika hissnande, med en omsättning som går från några miljoner till över hundra miljoner kronor.



Linda Hedenljung:

– Och så började vi prata så här men vad är det folk undrar över egentligen? Jo, men det handlar ju om vart får ÖFK in pengarna ifrån? Någonstans i navet också finns Daniel Kindberg. Människor undrar också över hur han kan vara heltidsanställd vd på Östersundshem och samtidigt vara på alla bortamatcher och alla träningsläger, hur är det möjligt?



Reporter:

– Men tänkte du aldrig på hur det var möjligt för Östersund att ha ett fotbollslag att spela på den här nivån?

Bosse Svensson:

– Jo

Reporter:

– Tänkte du aldrig på det här var kommer pengarna ifrån?

Bosse Svensson:

– Jo, men det är klart att jag gjorde, men jag trodde inte i min vildaste, jag kunde faktiskt inte tro i min vildaste tro att de fördes ut som man misstänker att de förde ut.



Redan långt tidigare, innan ÖFK skördar sina största framgångar, är Östersunds-Posten, det ekonomiska fifflet och Daniel Kindberg, på spåren.



Grafik



Den tidigare yrkesmilitären Daniel Kindberg har varit ett känt namn i Östersund långt innan han blev ordförande för fotbollsklubben. Först som bataljonschef på regementet. När det lades ned blev han chef på det Peab-ägda fastighetsbolaget Fältjägaren, som skulle bygga en helt ny stadsdel i Östersund – där det gamla regementet låg. 2014 tar han ytterligare ett steg i karriären och blir vd på det kommunala bostadsbolaget Östersundshem. Han hinner inte vara chef någon längre tid innan en intervju med Östersunds-Posten leder till ett infekterat bråk mellan tidningen och Daniel Kindberg.



Ur Östersunds-Posten

Linda Hedenljung:

– Berätta lite, så pratar vi lite.

Daniel Kindberg:

– Om området?

Linda Hedenljung:

– Ja, berätta om vad du ser framför dig här för östersundarna.

Daniel Kindberg:

– Ja, alltså., det som kommer att bli här är ju ett radhusområde med tre typer av radhus, dels enplans-radhus, kedjehus ...



Linda Hedenljung:

– Ja, vi stod egentligen längre upp, där uppe då, här var det egentligen bara som jordvallar då. Det var bara som bara röjt av Peab anläggningsbilar som stod överallt och höll på och schaktade och grävde.



Det är regementets gamla mark vi går på. Och en vandring på stadsdel norr i Östersund är en vandring i Daniel Kindbergs fotspår. Det finns få byggprojekt här – från fotbollsarenan, till varuhus, restauranger och bostäder som han inte varit inblandad i.



Linda Hedenljung:

– Tanken var att ta ut honom hit och berätta om Östersundshems förvandling från allmännytta till att helt plötsligt börja bygga på ett helt annat sätt än man hade gjort tidigare. Så därför ville vi ta ut honom hit då, en höstdag 2014.



Östersundshem hade ett tydligt uppdrag – att bygga fler bostäder. Men för det krävdes byggklar mark. Och det första Daniel Kindberg gör som ny vd för Östersundshem är att inleda förhandlingar om att köpa loss mark från sin tidigare arbetsgivare Peab.



Linda Hedenljung:

– Och sen så inser jag någonstans under intervjun att det finns något med den här markaffären. Det är något konstigt här.



Östersundshem köper byggnader och byggrätter från Peab fördelat på flera olika markområden, mark som ursprungligen tillhört det nu nedlagda regementet. Prislappen är 127 miljoner kronor.



Daniel Kindberg:

– Om du tittar i Sverige att Peab säljer byggbar mark i första taget, det tror jag inte att du kan hitta på så gigantiskt många ställen.

Linda Hedenljung:

– Men du lyckades köpa den ändå?

Daniel Kindberg:

– Ja, det är min verklighetsbild och jag är väldigt glad över den och väldigt stolt över den och det är något som jag tycker att jämtarna och östersundarna och jämtarna ska vara väldigt, väldigt glada över att vi lyckades göra.



Daniel Kindberg menar återkommande att markaffären, som han tar initiativ till är en av de bästa affärer som Östersunds kommun någonsin gjort. Men på Östersunds-Posten är man inte lika övertygad.



Linda Hedenljung:

– Och då står jag därute och ställer också frågan: men 127 miljoner kronor, hur kom du fram till det? Och så säger han: Ja men jag har ju så god kunskap om det här, affären så att jag var med och satte priset. Och då sa jag ursäkta? Gjordes det ingen extern värderingen. Nej det behövdes inte. Och då tänkte jag att det måste vi berätta om...



Men varför gjordes ingen extern värdering? Kan det ha funnits en annan anledning till att Daniel Kindberg var så angelägen om att köpa loss mark från sin tidigare arbetsgivare Peab?



Linda Hedenljung:

– Det jag också kan se i efterhand, det är väl att hade man hanterat min granskning och agerat, och gjort en revision, så hade man redan då sett spåren av det som nu har lett till ett åtal. Så det kanske hade stoppat där? November 2014 så hade man dragit i handbromsen, och så hade det som hänt sen inte hänt.



Östersunds-Posten väljer att göra en egen värdering av marken som visar att Östersundshem kan ha betalat över 40 miljoner kronor för mycket.



Linda Hedenljung:

– När vi väl publicerar den här värderingen som vi gör så blir det en hel del irritation från Östersundshems vd Daniel Kindberg. Som skickar ganska många arga insändare. Från politiskt håll så är det ju oppositionen som börjar vakna till liv i kommunhuset.



För att förklara sig och ge sin bild av markaffären kallar Daniel Kindberg till ett öppet möte med allmänheten.



Arkiv

Daniel Kindberg:

– Det som jag upplever kan insinueras eller till och med sägas, att vi skulle ha betalat för mycket av någon anledning, det känner jag inte igen.



Daniel Kindberg:

– Jag tycker att det var en olycklig artikelserie på grund av att den inte grundar sig på riktiga fakta utan att det är mängder av felaktigheter.



Det går så långt att Daniel Kindberg skriver till Östersunds-Postens ägare, och kräver att tidningen offentligt ber om ursäkt; eftersom han menar att Östersundshems varumärke har skadats.



Linda Hedenljung:

– Det var ganska tungt. Jag hade ju gjort större granskningar förut och även sedan men inte hamnat på det sättet. Det som jag tyckte var svårast var den att när jag får reda på att någon anser att jag ljuger men jag får inte en förklaring på vad det är jag ljuger om och vad sanningen är då är det så himla svårt att förklara sig.



Kort därefter kallas Daniel Kindberg till kommunstyrelsen för en utfrågning. En av kritikerna är centerns starke man i kommunen, Bosse Svensson.



Bosse Svensson:

– Mina första kommunstyrelsesammanträden, jag kan inte säga om det är det första eller andra, då har ju diskussionen om den slutförda markaffären kommit upp igen. Så vi har någon slags hearing med Daniel Kindberg i fullmäktige och det är egentligen första gången jag pratar med Kindberg, jag ställer frågor till honom där om just detta.



Under senhösten 2014 skruvas tonläget i markaffären upp ytterligare. För att tysta kritiken beställer Kindberg och Östesundshem en egen värdering av marken. Resultatet blir en överraskning för många – den visar nämligen att marken till och med ska vara värd mer än man betalat.



Daniel Kindberg:

– Det innebär ju då att vi hade rätt pris för det vi har förvärvat, och att vi nu kan fortsätta vårt målinriktade arbete på att uppfylla ägarens ägardirektiv.



Men uppdrag granskning kan avslöja att i Daniel Kindbergs dator fanns vid det här tillfället ett dokument som visar hur kommunen och skattebetalarna kan ha blivit grundlurade. Det handlar om mycket pengar – 45 miljoner kronor. Men det kände bara en handfull personer till men dom sa inget. Hade det kommit ut så kunde “fotbollssagan Östersund” tagit slut innan den ens börjat.



För då, 2014, när markaffären genomförs är Kindbergs mål om att skapa en allsvensk klubb i staden på väg att förverkligas. ÖFK har spelat sig upp genom divisionerna och nått Superettan.



Det få misstänker – då – är att markaffären mellan Peab och Östersundshem i själva verket kan ha varit en del av lösningen på fotbollsklubbens dåliga ekonomi, och del av en misstänkt härva som kan ha inbringat åtskilliga miljoner till ÖFK:s kassa.



Linda Hedenljung:

– När jag satt och läste igenom förundersökningsprotokollet så skrev jag i ett dokument allt som jag tyckte var värt, och så skrev jag en fråga som var så här, tänk om markaffären endast kom till för att de skulle kunna fortsätta med sitt upplägg.



Bosse Svensson:

– Med tanke på det vi vet idag och det vi ser i Östersundshem när man nu försöker sortera ut ekonomin som kommer i följden av det här så är det ju utan tvekan en riktigt dålig affär som kommunen gör.

Bosse Svensson:

– Folk frågar mig, ångrar du någonting? Ja det är klart att jag ångrar att jag inte gick på hårdare.



Men i takt med ÖFK:s framgångar faller markaffären snart i glömska. Granskningen har också tagit hårt på Östersunds-Postens redaktion, med många ilskna mejl och kommentarer från ÖFK supportrar.



Linda Hedenljung:

– En liten stad som Östersund ändå är så blir jag igenkänd, och så kan man efter någon artikel se någon som blänger på en på gågatan. Det är också i samband med, bara någon månad efter markaffären, jag tror på vårkanten, så är jag på Ica maxi och ska handlar och håller bokstavligen på att krocka med Daniel Kindbergs kundvagn, så vi bara ryggar båda två och går varsitt håll. För det är en liten stad det är ju så det är.



De nästkommande åren blir de mest framgångsrika hittills i ÖFK:s historia.



Ken Sema:

– Nu är det riktigt roligt. Nu njuter man bara.

28 september 2017

ÖFK – Hertha Berlin 1-0

Reporter:

- Ja, lyssna, lyssna, det här börjar nästan bli en tradition att jämtarna avfärdar de här europeiska storheterna en efter en. Och ikväll har de alltså tagit en Bundesliga-skalp.



Samtidigt som ÖFK slår det ena europeiska storlaget efter det andra fortsätter det komma in tips till Östersund-Posten om Daniel Kindberg och ÖFK.



Linda Hedenljung:

- Jag hade fått signaler under många år. Följ pengarna! Sånt där vagt tips som man kan bli galen av för det säger ingenting om vart man ska titta. Följ pengarna! Så vi bestämde oss väl lite grand där att nu är dom upphaussade, dom hyllas internationellt, dom har slagit igenom nationellt på en annan front. Ska vi gå tillbaka till vårat material? Och då bestämde vi oss för att vi provar. Så jag satte igång i augusti – september 2017 och började kartlägga företagen. Började titta på bokslut. Inkomster. Fastigheter.



ÖFK spelar sig hela vägen fram till slutspel i Europa League – och mötet med en av världens största fotbollsklubbar – Arsenal.



Reporter:

Det är ju en sån fantastisk saga Östersund, det var ju ingen som trodde det var möjligt.

Ken Sema:

Nej, jo, faktiskt, han trodde det Kindberg.

Reporter:

Daniel Kindberg och ni trodde det var möjligt.

Ken Sema:

Kindberg och vi. Kindberg och spelarna. Laget då?

Reporter:

Ni trodde på fullt allvar att ni skulle gå till Europa League och...

Ken Sema:

Han trodde stenhårt på det på riktigt. Han fick rätt till slut. Han fick rätt. Så det är bara att ge honom all kred. som han förtjänar för allt han sa, det hände oss.



Linda Hedenljung:

– Och så började jag tvivla på men är det jag som ser fan på väggen överallt. Vad håller jag på med, håller jag på att bli en rättshaverist utifrån stormen som var kring markaffären, men så kändes det ändå som att det finns någonting här, det finns ju någonting här. Men jag kommer inte åt det. Och så bestämmer jag mig för nej vi lägger ner, vi lägger ner det här, för vi kommer inte hitta något jättekonkret. Vad jag än skriver så kommer det att ses som ett tecken på ÖP:s hatjakt på Kindberg.



Vad Linda Hedenljung då inte vet - är att Skatteverket påbörjat en utredning av en person, i en annan stad, 16 mil från Östersund. En person som känner Daniel Kindberg väl och som är en stor sponsor till ÖFK.



Åtta månader senare skakas fotbollssverige av nyheten om ordföranden i Östersunds fotbollsklubb, Daniel Kindberg.



Linda Hedenljung:

– Nyhetschefen och en kollega kom in på mitt rum stängde dörren, och sa att det varit razzia på Östersundshem. Och då, brakade det bara loss.

DEL 2: LUFTFAKTUROR



Kommunfullmäktige Östersund 7 februari 2019

– Då tänker jag förklara fullmäktigemötet för återupptaget. Från en Jesper Henke reporter på Uppdrag granskning vill ställa en fråga till AnnSofie Andersson. AnnSofie Andersson är inte närvarande. Jesper Henke är vad vi vet inte medborgare eller på annat sätt kommunmedlem i Östersunds kommun och han är inte här alltså därför kan inte frågan ställas. Vi har istället vidarebefordrat den här frågan till AnnSofie Andersson. För det är det sätter vi kan hantera det här på men jag måste informera fullmäktige om att den har inkommit.



Våren 2018 är det vardag igen i Östersunds FK efter Europaäventyret. Den allsvenska säsongen startar. Efter två inledande förluster slår Östersund IFK Göteborg på hemmaplan. Två dagar senare händer det som inte bara kommer att skaka om klubben och fotbollssverige utan sända en stötvåg hela vägen upp till den politiska toppen i Östersund.



Svt Sport 17 april 2018

– Vi börjar med nyheten om att svensk fotboll skakas av polismisstankar om grov ekonomisk brottslighet.



Svt nyheter Jämtland 17 april 2018

– Tillslag från ekobrottspolisen har blivit till en nyhet som spridit sig över hela landet under dagen.



Bosse Svensson:

– Vi satt och hade kommunstyrelsens arbetsutskott och då satt vi i rummet, jag, dåvarande oppositionsrådet Pär Jönsson, kommunstyrelsens ordförande AnnSofie Andersson.

Då kommer Tord Andnor, styrelseordförande i Östersundshem och knackar på och vill bryta mötet för att berätta att Daniel Kindberg anhållits. Så att, för mig, det som skedde i rummet där och då var ju en total omskakning av alla, kan man ju säga, på lite olika sätt gissar jag.



På morgonen den 17 april 2018 genomför polisen razzior mot flera adresser i Östersund – hos Östersunds fotbollsklubb, hos Peab Anläggning och hos det kommunala bolaget Östersundshem. Daniel Kindbergs arbetsrum söks igenom och hans dator tas i beslag. Även Kindbergs bostad gås igenom och han anhålls, misstänkt för grov ekonomisk brottslighet.



Presskonferens ÖFK 20 april 2018

Patrik Sjöö, medieansvarig ÖFK:

– Alldeles strax har vi Daniel Kindberg på plats och det blir inga individuella intervjuer efter.



Några dagar senare kallar Östersunds FK till presskonferens.



Presskonferens ÖFK 20 april 2018

Daniel Kindberg:

– Tack, tack. 07.14 så kom det in poliser där jag sov och ville ta in mig till förhör.



I en bokhylla på Daniel Kindbergs kontor på Östersundshem ligger några papper med pilar, siffror och företagsnamn. Polisen hittar dem inte när de gör sitt tillslag, men personal på det kommunala bostadsbolaget gör det senare när de går igenom kontoret.



Christer Sundin, tf vd Östersundshem

– Det är en fördelning luft, står det på den överst där jag läser här.

Reporter

– Luft?

Christer Sundin:

– Ja fördelningen luft. Fakturor man har debiterat bolaget. Och hur det fördelas på ett antal, i det fallet fem olika projekt som vi hade pågående just vid det tillfället.



På anteckningarna står det “fördelning luft” och “luftfaktura” och en uträkning på hur många procent som ska läggas på olika projekt.



På ett annat papper finns ett slags schema över hur pengar ska flyttas runt mellan två av Kindbergs bolag, Östersunds fotbollsklubb och ett annat bolag med säte i Sollefteå.



Reporter

– Vem skriver ner ett sånt här upplägg?

Christer Sundin

– Det, Ja det får väl den som skrivit ner det, i det här fallet Daniel, svara på. Dessutom att man lämnar det kvar på sitt kontor efter det att man gått hem, känns ju ännu mer överraskande. Det känns mycket förvånande.

Reporter

– Har du sett någonting liknande någon gång?

Christer Sundin

– Nej jag har aldrig sett något liknade.

Presskonferens ÖFK 20 april 2018

Daniel Kindberg

– Jag tycker att det är fel att jag har hamnat i en sån här situation som har uppstått. Det är ju. Det ska inte jag göra. Det är fel.

Reporter:

– Hur orolig är du att det slutar med en fängelsedom?

Daniel Kindberg:

– Jag är inte orolig, det är jag inte. Tack så hemskt mycket.



Vad är det som gör att polisen slår till mot ett kommunalt bolag, en kommunal vd, en allsvensk klubb och ett stort byggbolag? Och hur kommer det sig att de misstänkta brotten i så fall kunde fortsätta utan att någon i kommunen reagerade?



Reporter

– Men du. Du satt ju i styrelsen också under den här perioden

Christer Sundin

– Ja.

Reporter

– I alla fall delvis under den här perioden.

Christer Sundin

– Ja. Absolut.

Reporter

– Jag tänker. Vilket ansvar har du och resten av styrelsen för att det här kunde ske?

Christer Sundin

– Jag har naturligtvis ett stort ansvar fast sånt här inträffar.



Hela Jämtland tycks förblindat av ÖFK:s framgångar. Makthavare är själva med och solar sig i glansen. Och inte nog med det, vi hittar att såväl landshövdingen som den person som har det yttersta politiska ansvaret i kommunen kan ha låtit sig bjudas och deltagit i kalaset.



För att förstå händelsekedjan som leder fram till att Daniel Kindberg anhålls får vi återvända till den extatiska fotbollssommaren 2017, knappt ett år tidigare. Östersund står på tröskeln till att erövra Europa. Resan hit har varit häpnadsväckande. Efter vinsten i Svenska cupen får ÖFK spela kval till Europa League, där de till allas förvåning slår ut det turkiska topplaget Galatasaray. Hela Östersund kokar. Drygt 8 000 personer ser matchen via storbildsskärm på Östersunds skidstadion.



AnnSofie Andersson:

– Vi har fått en sån fantastisk positiv marknadsföring av Östersund ut i hela Europa. Och jag tänker naturligtvis på lagets prestation, men också på att kunna kabla ut de bilderna från skidstadion i torsdags.



Segertåget fortsätter till Luxemburg och mötet med Fola Esch, med på resan, är den hängivna ÖFK-supporten, det socialdemokratiska kommunalrådet, AnnSofie Andersson.



Kommentator:

– Det som började svajigt för ÖFK blev till slut en trevlig kväll i Luxemburg. Play Off nästa för Östersund.



Nu hänger allt på en avgörande match.



Slutsekunderna mot det grekiska storlaget PAOK Thessaloniki blir något av det mest dramatiska som utspelat sig på Jämtkraft arena.



Sensationen är ett faktum, lilla Östersunds FK är klara för gruppspel i Europa

League.



Svt nyheter Jämtland 24 augusti 2017

Tv-reporter:

– Ja, nu är det alltså klart ÖFK ska ut i Europa. Och finns det något som heter kollektiv glädjechock så är det, det som pågår här nu. På Jämtkraft arena. I Östersund.



Fotbollssupporter:

– Fantastiskt, det är helt underbart, man tror inte att det är sant, vilken match, vilka killar.



Fotbollssupporter:

- Fantastistk. Underbart!



Svt Sport 24 augusti 2017

Programledare:

– En av de största skrällarna i svensk fotboll i modern tid är ett faktum.



Reporter:

– Det är många framför TV:n som undrar vad du känner det just nu Daniel.

Daniel Kindberg:

– Det är nog väldigt svårt att beskriva det. Det är fantastiskt, det är obetalbart. Det är.

Reporter:

– Det är nästan sex tusen människor här som inte vill gå hem.

Daniel Kindberg:

– Nej, det kan jag i och för sig förstå en dag som denna, och nu blir det många fler fester. Och det är ju fantastiskt att få ge Östersund och jämtarna det här.



Daniel Kindberg:

– Nu firar vi sen så fokuserar vi på Allsvenskan och sedan ska vi vidare i gruppen.



Bobo Sollander Jansson:

– No one fuckin believed in us, we always do the impossible!



Men det är inte bara den sportsliga framgången som gör att klubben har anledning att jubla. Avancemanget innebär också många sköna miljoner, som är nödvändiga för den lilla klubben. Tiderna med skakig ekonomi tycks äntligen vara över.



Men i största hemlighet är en annan verklighet på väg att avslöjas. Onsdagen den 23 augusti, dagen innan matchen har Skatteverket påbörjat en utredning mot en man och hans firma, 16 mil bort i Sollefteå. Skatteverket har haft ögonen på mannen länge, eftersom han slarvar med sina deklarationer. Trots att han har ett litet företag, sponsrar han ÖFK med fem miljoner kronor under en tvåårsperiod. Hur hänger det ihop?



Firmans ägare, vi kallar honom Sollefteåföretagaren, är en gammal vän till Daniel Kindberg. ÖFK beskriver honom som Sollefteås rikaste person. Men när vi tittar på hans inkomster är de minst sagt blygsamma, 2017 har han en taxerad årsinkomst på bara 15 200 kronor.



Ovetande om vad som håller på att ske, fortsätter ÖFK:s sportsliga triumf: Turkiet, Grekland, Luxemburg, nu står Spanien på tur, och storlaget Bilbao.



Svt sport 19 oktober 2017

– Men sporten då Marie, det blir förstås nåt från Östersund hoppas jag?

– Ja vi börjar faktiskt i Östersund, vet ni hur det slutade?

– Ja jag vet.

– Det är kul.

– Det gick bra.



Men snaran dras långsamt åt kring de som ska visa sig spela huvudrollerna i den misstänkta härvan: Daniel Kindberg, Sollefteåföretagaren, och en mellanchef på byggbolaget Peab.



Svt Sport 23 november 2017

– Östersunds resa i Europa är smått magisk och ikväll tog dom sig till slutspel i Europa league.



Senare samma höst, i slutet av november, skriver ÖFK fotbollshistoria efter segern mot det Ukainska topplaget Zorja Luhansk.



Bara några dagar tidigare blir byggbolaget Peab varse om att Skatteverket är något på spåren.



Peab tvingas lämna in uppgifter om alla avtal som finns mellan byggbolaget och Sollefteåföretagaren. Samtidigt stiger oron bland de anställda på det kommunala bolaget Östersundshem. Personal som inte mår bra och en vd som är allt mer frånvarande.



Christer Sundin

– Jag kände inte till det, jag var en del av styrelsen, 2015–2016–2017, jag fick aldrig kunskap om det här. Att det var på detta sättet. Utan jag fick full insyn i det här när jag kom hit den 20 april, eller nånting sånt där.

Reporter

– Det är ofattbart att inte någon i styrelsen slår larm?

Christer Sundin

– Ja, det är säkert någon i styrelsen som fått information om någonting men inte gjort jobbet.



Bilder från idrottsgalan 2018



På idrottsgalan uppmärksammas Östersunds Europaframgångar, och de vinner pris för årets prestation. Med på galan i globen i Stockholm är också kommunstyrelsens ordförande AnnSofie Andersson.



Men ÖFK kommer att bjuda på ännu en överraskning. Det är nämligen nu som Europaäventyret når sin verkliga kulmen – i sextondelsfinalen mot ett av världens största fotbollslag, Arsenal.



Ken Sema:

– När vi väl spelade mot Arsenal då blev det så här ni har ingen chans. Det går ju inte. Du kan ju inte jämför egentligen någonting, om det kommer till spelarlöner, om det kommer till klubbhistorik, om det kommer till arenor och så vidare. Ja, det går ju inte. Och vinna liksom här i England mot Arsenal 2-1. Och dessutom göra mål. Så efter det, det kokade ju liksom, alltså i hela kroppen alltså jag bara försvann. Där och då!



Omkring 5 000 östersundare har rest till London för att heja på sitt älskade ÖFK, Trots att man förlorat hemma med 3-0. En av dom är landshövdingen Jöran Hägglund, som är där tillsammans med sin sambo.



Länsstyrelsen har varit viktig för ÖFK, inte minst när arenan byggdes, då myndigheten sköt till drygt 11 miljoner kronor till bygget.



Landshövdingeparet flög tillsammans med laget till London-matchen. När vi begär ut fakturan för resan från Länsstyrelsen får vi till svar att de letar efter den.

Två veckor senare svarar Länsstyrelsen att någon betalning till ÖFK aldrig har skett. Det är först efter att vi börjar ställa frågor som Länsstyrelsen begär en faktura från ÖFK. Ett år efter Arsenalmatchen betalar slutligen Länsstyrelsen 18 750 kronor – halva den kostnaden är för landshövdingens sambo, och dras därför på hans lön.



Reporter:

Var det ÖFK som arrangerade resan eller?

Jöran Hägglund:

– Det var ÖFK ja, jag tror att de hade två plan ett för officiella personer och truppen och ett lagplan.

Reporter:

– Är det inte viktigt att du som landshövding markerar och inte låter dig bli bjuden på det sättet som man nu kan misstänka att du blev?

Jöran Hägglund:

Jo, det är viktigt, jadå, och jag tar på mig att vi, jag borde ha säkerhetsställt att fakturan kom. – Det var ett misstag helt klart.

Reporter:

– Men förstår du att det ser lite konstigt ut? När vi frågar efter fakturan så börjar ni leta och inte hittar någon, och sedan betalar.

Jöran Hägglund:

– Ja man kan göra det till att det är konstigt eller bara konstatera att, eh.

Reporter:

– Ja, jag konstaterar att det glömdes bort, det var mitt misstag, självklart borde jag ha sett till det, med tiden går, har man glömt bort det så har man ju glömt bort det. Det fanns inga andra syften med det. Verkligen inte. Det var inte bra det var olyckligt, men det har skett.

Jöran Hägglund:

– Konstigt och konstigt, Jag konstaterar att det glömdes bort, det var mitt misstag, självklart borde jag ha sett till att den kom. Det var inte bra det var olyckligt, men det har skett....



Fyra dagar efter ÖFK:s sensationella vinst i returmatchen mot Arsenal har Skatteverkets utredning lett till att Sollefteåföretagaren polisanmäls för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.

Nu väntar en intensiv vår. När Daniel Kindberg överraskande anhålls har polisen redan slagit till mot hans barndomsvän, Sollefteåföretagaren. Och även en chef på Peab har gripits. Under några hektiska dagar korsförhörs de tre männen. Sollefteåföretagaren erkänner att han saltat en del fakturor och att pengar har gått till att sponsra ÖFK. Peabmannen har inga kommentarer till polisens frågor och Daniel Kindberg säger att han inte förstår varför han är misstänkt.



Grafik:

“erkänner grovt bokföringsbrott”

“Har inte någon kommentar för tillfället.”

“Han förstår dock inte varför han är misstänkt för detta.”



I samband med husrannsakan på Sollefteåföretagarens kontor hittar polisen handskrivna lappar i en dokumenthållare märkt med “ÖFK” som är misstänkt lika dom som Östersundshem även hittar på Daniel Kindbergs kontor.



Anteckningarna beskriver olika projekt i stadsdel norr, som Sollefteåförtagaren ska ha utfört för Peab, och som Östersundshem sen betalat.



Christer Sundin:

– Det, det här är i stort sett nybyggnadsprojekt det mesta av det här. Och det är där man kan försöka att gömma pengar.



När Peab går igenom sina faktureringar för arbeten de ska ha utfört för Österundshem upptäcks snart ett raffinerat upplägg med luftfakturor. På Östersundshem ser man att det är det kommunala bolaget som fått betala luftfakturorna. Det är en skakad tillförordnad vd för Östersundshem som kallar till presskonferens under midsommarveckan förra året.



SVT Nyheter Jämtland 19 juni 2018

Christer Sundin:

– Vi har fått löpande fakturor på överarbeten ja. Det vi har i utredningen konstaterat så är det 10.7 miljoner.

Reporter:

– Hur kunde det här hända?

Christer Sundin:

– Det kunde ske som jag ser det, alltså, när vår vän Daniel Kindberg var vd för det här bolaget så var det han som styrde nyproduktion. Han var ju rekryterad av styrelsen för att skapa produktion, skapa nya bostäder till bolaget. Och, han rekryterade människor in i sin omgivning som på något sätt både attesterade och slutattesterade den här typen av merkostnader. Och i brist på moralisk kompass, skulle jag vilja påstå, så släppte man igenom det här.



Det rör sig om fem olika byggprojekt som Östersundshem haft i stadsdel Norr. Det är Peab som fått uppdraget att göra markarbeten på Jägarvallen, Jägarvallsvägen, Infanterigatan, Tallåsen, och Slakteriområdet. Det är precis de områden som Östersundshem förvärvade i den omdiskuterade markaffären knappt fyra år tidigare.



Polisen, Östersundshem och Peab misstänker alla att Östersundshem har fått betala för mycket för markarbetena, en del fakturor har saltats, andra arbeten har inte ens utförts. Upplägget misstänks vara en del av en avancerad plan som ska ha gynnat fotbollsklubben.



För Östersunds-Posten blir det ett kvitto på att de var på rätt spår hela tiden.



Linda Hedenljung:

– Men det är ju som blandade känslor. Dels är det ju inte roligt på nåt sätt att ett kommunalt bostadsbolag ska ha blivit drabbade av ekobrott. Det är inte roligt på nåt sätt att alla tusentals som älskar ÖFK riskerar att bli besvikna för att klubben har eventuellt fuskat med ekonomin. Det är inte roligt. Sen är det inte heller jätteroligt, om jag ska vara alldeles ärlig, att jag inte kom ända fram. Som journalist så funkar man ju så. Jag har ju varit på spåren, Jag har hållit på med så många av dom här spåren men inte nått ända fram.



Men hur skulle då pengarna ha hamnat hos fotbollsklubben? Det är här Sollefteåföretagaren, Daniel Kindbergs barndomsvän kommer in i bilden.



Så här ser upplägget ut enligt misstankarna.

När klubben behöver pengar kontaktas Sollefteåföretagaren. Han skickar då en bluff-faktura till Peab som godkänns av Peabmannen, denne fakturerar i sin tur det kommunala bolaget Östersundshem som betalar räkningen till Peab, o pengarna går vidare till Sollefteåföretagaren som sponsrar ÖFK.



När Peabmannen, under andra dagens förhör, konfronteras med en bunt fakturor från Sollefteåföretagaren erkänner han att det kan röra sig om osanna fakturor.



Grafik:

“Ja. jag har nog kunskap om att dom är osanna”



Daniel Kindberg fortsätter att förneka, men från sin cell där han sitter anhållen skriver han för hand sin avskedsansökan.



Grafik:

”Härmed säger jag Daniel Kindberg upp min tjänst hos Östersundshem AB och dess tillhörande uppdrag. Detta med omedelbar verkan.”



Men ÖFK vill han inte lämna.



Presskonferens ÖFK 20 april 2018

Reporter

– Tror du inte att det kan skada klubben att du sitter kvar, med tanke på dom brottsmisstankar som du har mot dig?

Daniel Kindberg

– Jo, det tror jag. Att jag har försatt mig i en situation som jag är i, det är klart att det gör det. Men när vi har pratat tillsammans så vill varken jag eller klubben ta det steget.



För trots anklagelserna fortsätter Daniel Kindberg som ordförande för ÖFK och har sin plats på arenan.



Presskonferens ÖFK 20 april 2018

Daniel Kindberg:

– Jag har fått så otroligt mycket stöd, naturligtvis från min familj, mina nära och kära, kollegor, arbetskamrater, fotbollsspelare, ledare, i klubben, i Jämtland och i Sverige.



Daniel Kindberg:

– Jag kommer stå där, jag kommer vara på matchen i morgon, jag kommer vara som vanligt, jag kommer titta folk i ögonen, jag kommer att gå på gågatan och det kommer jag alltid att göra.



Försöker få kontakt med Daniel Kindberg via telefon



Vi försöker upprepade gånger få kontakt med honom för att få svar på våra frågor.



Stämmer anklagelserna om att han som högste chef har lurat det kommunala bolaget Östersundshem på miljonbelopp? Allt för att gynna fotbollsklubben som han också leder.



Telefonsvarare:

– Daniel Kindberg, Östersundshem. Vänligen, tala om vad du vill och ditt ärende, så ska jag försöka återkomma så fort jag kan. Tack så mycket. Hej.



Bygger ÖFK:s framgångar på ekonomisk dopning?



Vi försöker få prata med honom när han står på sin plats under allsvenskans säsongsavslutning och ser ÖFK möta Hammarby.



Bilder: Daniel Kindberg viftar bort Jesper



Men han är inte intresserad av att prata med oss.



Både mittfältaren Ken Sema och tränaren Graham Potter lämnar ÖFK ungefär samtidigt, sommaren 2018. Båda har de gjort kometkarriärer efter tiden i Östersund. Ken Sema har skrivit på ett femårskontrakt med premier league klubben Watford. Graham Potter är numera tränare för Swansea i Wales som spelar i Englands näst högsta liga. Han är den person, vid sidan av Kindberg, som lyfts fram som den som gjorde framgången möjlig.



Reporter:

– Does it take away anything from Östersunds success story?

Graham Potter:

– There is a lot of if's there of course, of course somebody has to be convicted first before there is any announcement to make at the moment I think, He is still innocent, according to Swedish law. But I understand, yeah, if and if, the reality of it is, it’s a sad thing for him, and people can make of it what they will, that’s is nothing I can control, I know the work that I did and what I put in to the project. So that’s how I think of it.

Reporter:

– Do you think he is innocent?

Graham Potter:

– I have no reason to think anything else. He never indicated anything to me other than that.



Reporter:

– Du måste ändå ha reagerat när du fick höra talas om misstankarna mot Daniel Kindberg?

Ken Sema:

– Alltså ska jag vara ärlig, så reagerade jag som en vanlig person skulle göra liksom, oj, vad hände där. Samtidigt så allt som har hänt om det är sant eller inte, det har jag ingen aning om eftersom jag var i Östersund och jag spelade fotboll.



För Östersunds FK är det en helt ny situation. Från att ha varit medias gullgossar under flera år, kommer det nu frågor som kopplar samman klubben med grov ekonomisk brottslighet.



Ken Sema:

– Men han är väl oskyldig antar jag? Han är väl oskyldig just nu va?

Reporter:

– Alltså det kommer ju komma en rättegång så vi vet inte, han är ju inte dömd än.

Ken Sema:

– Så just nu är han oskyldig?

Reporter:

– Han är ju bara misstänkt.

Ken Sema:

– Ja.



Presskonferens ÖFK 20 april 2018

Reporter:

– Ser du dig själv som skyldig eller oskyldig?

Daniel Kindberg:

– Jag kan inte kommentera det faktiskt, på det sättet, det går inte. Jag har definitivt hamnat i en olämplig situation, det kan jag säga. Helt klart. Jag kan ju inte föregå, det blir ju jättesnurrigt.

Reporter:

– Men du förväntar dig inte en fällande dom?

Daniel Kindberg:

– Att säga så till mig blir ju säkert ledande. Jag vill säkert vinna i den matchen också.



Utåt säger Daniel Kindberg att han är säker på att han kommer att bli frikänd. I polisförhör säger han någonting annat. I det tredje förhöret den 19 april 2018 händer något märkligt. Först förnekar han brott.



En halvtimme senare, efter att polisen konfronterar honom med vad Sollefteåföretagaren och Peabmannen sagt vill Daniel Kindberg ändra i sin berättelse och erkänner grovt bedrägeri.



Grafik:

“Daniel vill ända sin berättelse och vill medge första stycket grovt bedrägeri”

“I övrigt när Daniel ser beskrivningen så bedömer han att det varit både saltade fakturor, osanna fakturor och riktiga fakturor i ett sammanhang. Så tror Daniel att det varit.”



När Daniel ser beskrivningen så bedömer han att det varit både saltade fakturor, osanna fakturor och riktiga fakturor.



Grafik:

“Syftena bakom det här för egen del att få medel till Östersunds fotbollsklubb och hjälpa dem i dess verksamhet.”



Syftet har varit att få medel till ÖFK. Efter erkännandet släpps han.



En dryg månad senare, tar han tillbaka erkännandet och förnekar brott.



Linda Hedenljung:

– Man har ju på något sätt varit inne på att det har kommit in pengar på konstiga sätt. Så för mig har det alltid varit lite kluvet. Jag är gammal idrottare själv, jag har många SM-medaljer som löpare. Dopning är problematiskt. Tänk om man skulle ha bytt ut att han satt in pengar, eller dom pengar som kommit in via osanna fakturor och sagt att det var anabola istället.



Misstankarna mot Daniel Kindberg får även politiska konsekvenser. I valet 2018 förlorar nämligen Socialdemokraterna makten i Östersund efter att ha styrt i 24 år. En av orsakerna är – enligt partiets egen valanalys – kommunalrådets uttalade stöd för Daniel Kindberg.



Men fotbollsfesten fortsätter för AnnSofie Andersson, som nu är oppositionsråd. När ÖFK kort efter valet bjuder in till sponsorgala tackar den nya kommunledningen nej. AnnSofie Andersson väljer då att gå dit själv som kommunens enda representant, och låta sig bjudas på gratis mat och dryck.



Senare samma år – under luciaveckan 2018 – åtalas Daniel Kindberg, Sollefteåföretagaren och Peabmannen, misstänkta för grov ekonomisk brottslighet. Men i polisens förundersökning finns också något som kommer få ödesdigra konsekvenser för det socialdemokratiska kommunalrådet AnnSofie Anderson. På luciadagen kallar hon till presskonferens.



AnnSofie Andersson:

– Idag och sen en längre tid tillbaka så är det tyvärr då, jag som person som står i fokus och inte vår politik. Och det är fel fokus, menar jag. Min bedömning det är att det fokuset kan bara ändras genom att jag avgår som oppositionsråd.



Det visar sig nämligen att polisen har avlyssnat Daniel Kindbergs telefon och att kommunens då högste politiske ledare AnnSofie Andersson ringt honom.



Reporter:

– Har du kunnat hålla dig objektiv i detta med tanke på att du står honom så nära, uppenbarligen, Daniel Kindberg?

AnnSofie Anderson:

– Ja. Nämen, man måste kunna skilja på sak och person.

Reporter:

– Kan du det?

AnnSofie Andersson:

– Ja.



I samband med presskonferensen blir vi lovade en intervju med AnnSofie Andersson. Vi vill ställa frågor om hennes relation till ÖFK och till Daniel Kindberg.



Reporter:

– Jag kommer från uppdrag granskning. Vi vill gärna göra en intervju med dig lite senare i januari.

AnnSofie Andersson:

– Ja, men återkom då.

Reporter:

– Jag återkommer helt enkelt till dig?

AnnSofie Andersson:

– Absolut.

Reporter:

– Efter jul så hittar vi en tid.

AnnSofie Andersson:

– Ja. Absolut. Det blir bra.

Reporter:

– Tack:



Dagen efter att kommunalrådet aviserar sin avgång, meddelar även Daniel Kindberg att han avgår som ordförande i ÖFK och ersätts av Hans Carlsson. En vän sen lång tid tillbaka. De har varit kollegor på regementet, på Peab och även Östersundshem, där Hans Carlsson varit vice vd under Daniel Kindberg.

Men bara för att ordförandeklubban förflyttas till någon annan, så lämnar inte Kindberg sin klubb eller inflytandet över den.



Socialdemokraten AnnSofie Andersson reste, precis som landshövdingen, tillsammans med ÖFK till London för att se Arsenalmatchen. Hon har varit med ÖFK ute i Europa på många fler matcher. Men vem är det som egentligen har betalat? När vi frågar efter reseräkningar och fakturor, finns det inte några sådana hos Östersunds kommun. Istället menar kommunalrådet att hon betalat resorna privat – direkt till ÖFK.



När vi hör av oss till AnnSofie Andersson vill hon inte längre ställa upp på någon intervju. Hon håller sig undan, och svarar varken på telefon eller via sms eller på Facebook. Vi står inför en situation där en folkvald politiker inte vill svara på våra frågor. Vi väljer därför att gå ut offentligt och vänder oss direkt till kommunfullmäktige. Varför vill inte AnnSofie Andersson ställa upp på en intervju?



Kommunfullmäktige Östersund

Då tänker jag förklara fullmäktigemötet för återupptaget. Från en Jesper Henke på uppdrag granskning vill ställa en fråga till AnnSofie Andersson. AnnSofie Andersson är inte närvarande. Jesper Henke är vad vi vet inte medborgare eller på annat sätt kommunmedlem i Östersunds kommun och han är inte här och därför kan inte frågan ställas. Vi har istället vidarebefordrat den här frågan till AnnSofie Andersson. För det är det sätter vi kan hantera det här på men jag måste informera fullmäktige om att den har inkommit.



Vår fråga till fullmäktige väcker politisk diskussion, inte minst inom Socialdemokraterna och det blir till slut avgörande för att AnnSofie Andersson ändå väljer att träda fram och svara på våra frågor om bland annat misstankarna mot Daniel Kindberg.



AnnSofie Andersson:

– Det är klart att jag, tycker att det är, nämen jag blir ledsen naturligtvis. Därför att, för det är inte den Daniel som jag har sett i liksom olika yrkesroller och så. Det är därför jag också sa då att jag tror inte att han har gjort det här,

Reporter:

– Men du som kommunstyrelsens ordförande, är det inte bättre att ligga lite lågt i skuldfrågan? När du har en internutredning från Östersundshem som pekar på att han skulle mycket väl kunna vara skyldig. Att man från kommunen har en enad front.

AnnSofie Andersson:

– Det kan man säkert tycka.

Reporter:

– Att man från kommunen har en enad front?

AnnSofie Andersson:

– Jag förstår. Men det är klart att det är lätt att fundera, men jag är som person ganska spontan, många gånger.



Reporter:

– Slutligen, Du följer med på några resor sommaren hösten 2018 ut i europa. Sen så skriver du att det är ungefär 10 000 som det kostat per gång, med biljett, hotell och flyg. Det blir kanske 60 000 under en period. Har du betalat 60 000 ur egen ficka??

AnnSofie Andersson:

– Jajamän. Självklart.

Reporter:

– Det kallas för Nätverksresor har den här kallats för.

AnnSofie Andersson:

– Jag är där för att det är företag och viktiga sponsorer till ÖFK som har varit med.



Sex gånger har AnnSofie Andersson följt med ÖFK på resor, som dom arrangerat. Bland annat till London, där hon tillsammans med landshövdingen får gå ut på självaste fotbollsplanen på Emirates Stadium och lyssna till jämtlänningarnas hyllningar efter den historiska vinsten över Arsenal. AnnSofie Andersson hävdar att hon inte blivit bjuden av ÖFK utan betalat själv.



Reporter:

– Har du betalat 60 000 kronor ur egen ficka? Kan inte vi få se de fakturorna?

AnnSofie Andersson:

– Absolut, ja, ja, ja, ja. Det är inga problem.

Reporter:

– På samtliga de resorna så att vi vet att du betalat.

AnnSofie Andersson: Det löser vi vettu. Jag måste gå tillbaka och titta för jag har ju sparat allt naturligtvis. Eftersom jag förstod att det var något som kunde komma.

Reporter:

– Du lovar att komma med en redovisning så att vi reder ut det en gång för alla?

AnnSofie Andersson:

– Ja, då, inga problem.



En dryg vecka efter intervjun med AnnSofie Andersson skickar hon tre kvitton till oss. Men inget av dom bevisar att hon faktiskt betalat, kvittonummer saknas och några fakturor eller kontoutdrag får vi inte se. ÖFK bekräftar att kommunalrådet har betalat men vill inte heller ge oss några underlag.

AnnSofie Andersson:

– Hej, du har kommit till AnnSofie Andersson...

Reporter:

– Hej jag hade bara en kort fråga till dig ang. De här kvittona som du har skickat till oss. Vi kan ju inte avgöra om det är riktiga kvitton, eftersom det inte finns något kvittonummer, så de fungerar ju inte som underlag till en betalning. Ring tillbaka till mig.



Men AnnSofie Andersson ringer aldrig tillbaka.





DEL 3: DET HEMLIGA AVTALET



ÖFK:s medlemsmöte

Reporter känner på dörren.



Reporter:

Den är ju låst. Ja vi får vänta tills dom kommer ut då.

Reporter:

Dom applåderar Daniel Kindberg därinne.

Bilder: Jämtkraft arena och restaurang Hörnsparken



Den ser inte inbjudande ut i vinterskrud, Restaurangen Hörnsparken, som ligger bakom norra ståplatsläktaren på Jämtkraft arena. Egentligen är det en barack, som inretts till restaurang. Här inne har skrålats och sjungits, och många glas har höjts i en skål för ÖFKs framgångssaga.

Men restaurangen har haft en helt annan – betydligt viktigare roll – för klubbens framtid.



Reporter:

- Hallå, hallå.

Vaktmästare:

– Hej!

Reporter:

– Vi kommer från Uppdrag granskning.

Vaktmästare:

– Ja.

Reporter:

– Ni kommer inte in här?

Vaktmästare:

– Nej det är restauratören som har det.



Det kommer att visa sig att den här oisolerade byggnaden, med ett golv som består av plastplattor – som normalt används för att skydda gräset på arenan vid olika evenemang – är helt avgörande för att ÖFK över huvud taget får vara i fotbollens finrum.





Reporter (ringer):

– Hej Daniel. Jesper Henke från Sveriges Television, Uppdrag granskning. Jag har ingen fråga som egentligen rör åtalet, utan en annan frågeställning till dig. Som handlar om hur gick det till när ÖFK fick sin elitlicens. Det dyker upp en mobil restaurang väldigt lägligt på hösten 2012. Och det är lite frågor kring det.



Restaurangen skänks till ÖFK i ett avgörande skede.

2013 är ett nyckelår. Klubben har gått som en raket genom seriesystemet och är nu för första gången i Superettan, den högsta division som ett jämtländskt herrlag spelat i.



Men det finns ett problem – för att få spela i Superettan måste klubben kunna visa upp en bra ekonomi, annars får man ingen elitlicens, vilket är Svenska fotbollsförbundets krav för spel i Superettan och Allsvenskan.



Linda Hedenljung:

- 2013 har ÖFK ordentligt strul med ekonomin, man ligger efter med skatter/.../ man vet ju här att man kan åka på en stor skattesmäll utöver att man inte kan betala räkningarna löpande.



Det är tydligt att ÖFK behöver få in mer pengar. Men klubben har hamnat i en knipa. Samtidigt som Östersunds FK är på väg in i fotbollens finrum, berättar källor som vi träffar, att Peab, klubbens viktigaste sponsor, vill bli av med Daniel Kindberg, som då är vd för Peab-bolaget Fältjägaren.

Vi får information om att en del av missnöjet med Kindberg handlar om ett vidlyftigt sponsor-avtal och hans dubbla roller som Peab-chef och ÖFK-ordförande.



Vi är på väg till ett möte med en hemlig källa som kan ha tillgång till det här sponsor-avtalet. Kanske kan det ge oss en ledtråd till hur mycket pengar ÖFK i det här läget behöver få in för att klara ekonomin, och kanske kan det ge oss svar på vad konflikten mellan Peab och Kindberg egentligen beror på.



ÖFK öppnar starkt i Superettan 2013 med fem raka matcher utan förlust och spekulationerna tar snart fart om att laget ska gå rakt upp i allsvenskan. Och publiken strömmar till.



Men trots starka publiksiffror och kommunal sponsring, tycks pengarna inte räcka för klubben.



Under mötet med källan får vi se ett avtal mellan Peabbolaget Fältjägaren där Daniel Kindberg är vd och fotbollsklubben där han är ordförande.

Avtalet, är så hemligt att det enligt instruktioner skall förvaras inlåst i kassaskåp. Det är undertecknat i slutet av mars 2013 av kanslichefen och marknadschefen på ÖFK, men blir aldrig undertecknat av Peab-cheferna. Nu kan vi se hur mycket pengar Kindberg ville ha ut i sponsring.



Avtalet sträcker sig över 13 år, från 2006 till slutet av 2018 och ska garantera ÖFK sammanlagt 16 miljoner kronor.

Den kolossala summan får Peab-cheferna att slå bakut. Daniel Kindbergs dubbla roller har nu blivit ett uppenbart problem för byggbolaget.



För att förstå bakgrunden till avtalet måste vi gå tillbaka ända till 2006 när ÖFK skall få sin nya fotbollsarena.



Arkiv AnnSofie Andersson (s):

Svt nyheter Jämtland 2 augusti 2006

– I Östersund så investeras det och det finns en framtidstro och hit vill folk flytta och även företag, så att därför var det jätteviktigt och jag tror att det är omöjligt att värdera det i pengar.



Och det är Peab-bolaget Fältjägaren och Daniel Kindberg som ska se till att planerna sätts i verket. Tidigt knyts det nära band mellan Kindberg och det socialdemokratiska kommunalrådet AnnSofie Andersson.



AnnSofie Andersson

– Tydlig, målinriktad person, och det är klart militärer är ju skolade på det. Så att, det var väl det intryck jag fick, faktiskt.

Reporter

– Ni blev vänner på något sätt, hur gick det till?

AnnSofie Andersson

– Nja, genom fotbollen. Vi har aldrig umgåtts utanför fotbollen utan det är ju i samband med fotbollsmatcher.



Arenan kostar närmare 90 miljoner kronor att bygga och finansieras av Peab tillsammans med kommunen. Länsstyrelsen beviljar dessutom drygt 11 miljoner kronor i bidrag.



Tjänsteman:

– Det är den lådan

Reporter:

– Den lådan?

Tjänsteman:

– Ja.

Reporter:

– Tack.



Handlingarna som rör bygget av arenan ligger i en kartong hos kommunen. Här finns bland annat ritningar på vad som ska ingå i arenan och vi ser hur de ritas om och justeras efter hand.

När Jämtkraft arena invigs sommaren 2007 beskrivs den som ett jättelyft för den lokala fotbollsklubben. Men i det hemliga avtalet sex år senare hävdas att ÖFK-ledningen inte alls är nöjda med vad de fick, och nu vill de ha ekonomisk kompensation från Peab med 16 miljoner kronor.



I avtalet listas utrymmen och funktioner som ska ha tagits bort och som ÖFK nu vill ha ersättning för.

Det rör sig bland annat om en kanslidel och två mobila läktare.



Avtalet väcker en mängd frågor inte minst om Daniel Kindbergs roll i sammanhanget. Han är vid den här tiden både vd för Fältjägaren och ordförande för fotbollsklubben. Vems intressen är det han egentligen företräder?



Vi visar det hemliga avtalet för Östersunds-Posten.



Linda Hedenljung:

– Nej, jag tycker det är jättekonstigt. ÖFK får en arena, men att man tar bort utrymmen för att det blir för dyrt, men att man sen då ska få betalt för att man gick med på det. Det låter ju jättemärkligt. Nej, jag skulle vilja veta vad kommunen säger om detta.

Reporter:

– Det är ju ganska mycket pengar det handlar om det är ju 16,5 miljoner.

Linda Hedenljung:

Mm. Hur har man räknat ut det? Hur kan man räkna ut en skada av att man inte har vissa utrymmen.



Vi tar med oss 16 miljoners-avtalet till AnnSofie Andersson.



AnnSofie Andersson:

– Alltså det som hände med Jämtkraft Arena var att vi hade 75 miljoner att bygga för och sedan fick vi 11,5 miljoner till och där var det bara att börja pruta bland annat restaurang och kanslilokal. Men det här är inget jag känner till.

Reporter

– Låter det rimligt att ÖFK ska kompenseras för det bortfallet?

AnnSofie Andersson

– Nej, jag förstår inte, jag kan inte kommentera, jag fattar inte. Alltså hela.

Reporter

– Det här presenterade Daniel Kindberg för Peab. Vad tror du Peab säger om det?

AnnSofie Andersson

I- ngen aning.

Reporter

– De säger nej till det.

AnnSofie Andersson

– Det låter väl ganska rimligt.

Reporter

– Låter ganska rimligt ja.



ÖFK:s inledning i Superettan är en succé, men inför sommaren har klubben åkt på några tunga förluster. Det som svider mest är nog förlusten mot GIF Sundsvall i norrlandsderbyt.



Men det största bekymret är hur man ska få ihop ekonomin till elitlicensen nu när planerna sprack på att få 16 miljoner av Peab.

Istället har Kindberg hamnat i onåd hos Peab som börjar utreda andra affärer som han varit ansvarig för. Men av någon anledning läggs internutredningen på is.

Några månader senare lämnar Daniel Kindberg Peabkoncernen.



Men innan han slutar söker han upp en mellanchef på Peab som sitter i samma byggnad som honom själv i Östersund.



I förhör berättar mellanchefen, vi kallar honom Peabmannen, att Daniel Kindberg hade med sig en papperslapp och ville ha hjälp med en sak. På papperslappen fanns instruktioner om hur ett visst belopp skulle faktureras.

Enligt åklagaren blir det startskottet på en brottsplan som Daniel Kindberg kommer att ta med sig när han går vidare till ett nytt chefsjobb.



Svt nyheter Jämtland 10 oktober 2013

Daniel Kindberg:

– Jamen. Jag är väl ganska pådrivande, entusiastisk, energifull. Sen har jag ju vissa kompetenser att driva frågor på ett visst sätt som brukar vara ganska lyckosamma och brukar också gå ganska bra i tid, och jag tror väl att i det läge som man nu befinner sig i i Östersund och med Östersundshem så passar mina personliga egenskaper och min bakgrund väldigt väl i den framtidsstrategi som man har.



Få vet hur det egentligen går till men plötsligt är Daniel Kindberg vd i ett kommunalt bolag. En rekrytering som förvånar många eftersom den går snabbt, utan någon annonsering och utan förankring hos kommunledningen som fick läsa det i tidningen



AnnSofie Andersson:

– Alltså när jag vakande på morgonen och slog upp ÖP och såg, så tänkte jag. Man hade ju funderat och den dagen skulle jag och kommundirektören träffa styrelseordföranden i Östersundshem för att prata rekrytering hur det går. För vi hade funderat på hur får vi fatt på någon som ändå kan ta sig an det här och få det här gjort. Vi tittade på varandra jag och kommundirektören, och sa, det var ett namn vi hade, han var ju därborta. Det fanns ju inte, men jag tyckte att det var en bra rekrytering.



Bosse Svensson:

– Hela rekryteringen, och då kan vi lämna därhän om han skulle visa sig vara en bra eller dålig ledare, enligt min uppfattning så har han varit en dålig ledare för bolaget också, men det visste man inte då. Hela det sättet att rekrytera som det skedde och det som sedan följde, det är under all kritik, det får inte gå till så.



Redan innan Daniel Kindberg tillträder som vd för Östersundshem, börjar han förhandla med sin tidigare arbetsgivare Peab om att köpa loss mark. Den affär som räddar klubbens existens men som också senare leder till att Kindberg blir åtalad.



Samtidigt hösten 2013, har ÖFK avslutat sin första säsong i Superettan. Det blir till slut en tiondeplats. En helt okej prestation för en nykomling. Men laget lyckas även charma östersundarna på andra sätt, med sång, dans och till och med ett boksläpp.



Svt nyheter Jämtland 24 maj 2013

Reporter

– Och helt klart så har ÖFK borrat sig än djupare in i fansens hjärtan.



Framgångarna i ÖFK tillskrivs Daniel Kindberg.



Daniel Kindberg

– Vi tror på pålitlighet och professionalism.



Som nu dessutom är vd i ett kommunalt bolag. Under hans ledning inleds en ny era på Östersundshem – som närmast kan beskrivas som en byggboom. Och det är här i Stadsdel norr som det mesta byggs, på mark som kommunen köpt av Peab. Snart rekryteras även Daniel Kindbergs högra hand Hans Carlsson till vice vd-posten på Östersundshem.



De båda har följts åt ända från regementstiden, och jobbade nära ihop på Peab. Hans Carlsson sitter även sedan tidigare tillsammans med Daniel Kindberg i ÖFK:s styrelse.



När väl den omdiskuterade markaffären gått igenom kan deras plan för att stödja ÖFK, sättas i verket. Daniel Kindberg blir som vd för Östersundshem ansvarig för flera nybyggnadsprojekt – och det är dessa som kommer att mjölkas på pengar.



Nu genomförs en raffinerade brottsplan enligt åklagaren, där Daniel Kindberg tillsammans med sin barndomsvän Sollefteåföretagaren och Peabmannen, är drivande.



Reporter:

- ÖFK har ju nått sensationella framgångar.

Christer Sundin

– Ja.

Reporter

– Hade det varit möjligt tror du, utan dom här pengarna, utan det här upplägget som vi nu har sett?

Christer Sundin

– 2013–2014 så stod ju licensen på spel därför att man hade dålig ekonomi, och där då hade de här pengarna väldigt stor betydelse för att rädda ekonomin och få en ny elitlicens.



Daniel Kindberg ger order via handskrivna lappar och mejl till Peabmannen och Sollefteåföretagaren. Det handlar om vilka byggprojekt inom Östersundshem som ska faktureras, projektnummer och vilka belopp det rör sig om.



Grafik:

“Jag skickar underlag för dig att fakturera, det är jättebråttom som vanligt.”



Jag skickar underlag för dig att fakturera, det är jättebråttom som vanligt.



I mej från 2015 ser vi hur den misstänkta brottsplanen går till. Säsongen 2015 blir ÖFK:s riktiga genombrott, de förlorar inte en enda hemmamatch, och är på väg rakt upp i allsvenskan. Men trots framgångarna på plan är det ekonomiska läget akut. Klubben har skulder som måste betalas. Paniken lyser igenom i mejl som skickas mellan ÖFK:s kansli och Daniel Kindberg.



Jag känner vanmakt.

Vi måste få ett stopp på köphysterin



Grafik:

“Jag känner vanmakt”

“vi måste få ett stopp på köphysterin”



Det är en jakt mot klockan. Den 31 augusti måste samtliga skulder vara reglerade, annars riskerar klubben sin plats i Allsvenskan.



I mejlet drygt två månader innan deadline berättar en av de anställda att klubben och dess helägda bolag Driftaren har 123 obetalda leverantörsfakturor och att bristen på pengar är 1 648 000 kronor.



Grafik

“Idag finner jag att vi har 123 st lev.fakturor”

“bristen på pengar fram till den 31 aug 1 648 000: -”



I ett annat mejl läser vi:



Grafik

“himla trist att vi ånyo hamnat hos kronofogdemyndigheten”

Himla trist att vi ånyo hamnat hos kronofogdemyndigheten.



Men till skillnad från kanslifolket verkar Daniel Kindberg ha kontroll på situationen.



Grafik:

“Jag har ringt pushat på Peab att betala!!”



Jag har ringt pushat på Peab att betala!!



De markarbeten som Peab utför för Österundshem i Stadsdel norr blir nu plötsligt betydligt dyrare.



Fakturor går mellan Sollefteåföretagaren, Peabmannen och Östersundshem.



Och som alltid löser det sig. En del av fördyringarna för Östersundshem hamnar enligt åklagaren hos klubben via Sollefteåföretagarens firma.



Daniel skriver till folket på kansliet:

“Se där! Vi är starka!”



Grafik:

“Se där! vi är starka”

“Med Baronen som flaggskepp är alla organisationer starka :) “

“TACK! En sten borta från hjärtat“



Med dessa pengar räddas klubbens elitlicens och spel i Allsvenskan blir möjligt. ÖFK tillbakavisar detta och menar att spelarförsäljningar och investeringar från Daniel Kindberg löste klubbens ekonomi.



Men vår granskning visar att det är inte första gången som ÖFK:s elitlicens räddas på tveksamma grunder.

Minns ni restaurangbaracken?

Det är här den kommer in i handlingen. En oansenlig byggnad, bakom norra läktaren på Jämtkraft arena.



När vi tittar närmare på den affären, upptäcker vi en mängd märkliga omständigheter.



Baracken skänktes till ÖFK 2012, av Peab-bolaget Fältjägaren där Daniel Kindberg var vd. ÖFK ledningen uppgav då att den var värd 1,1 miljoner.



I årsredovisningen läser vi att ÖFK sedan säljer den – för tre gånger så mycket – 3,2 miljoner kronor.

Enligt revisorn är försäljningen avgörande för klubbens framtida ekonomi. I bokslutet hamnar det egna kapitalet i klubben – tack vare restaurangen – på plus – vilket är ett krav för att ska få elitlicensen.



Men det är något konstigt med den här försäljningen. För trots att restaurangen ska vara såld – står den kvar som om inget hänt, och bokförs varje år som en tillgång för klubben på runt 3 miljoner kronor.



När vi frågor ÖFK om hur det hänger ihop svarar de att restaurangen aldrig har sålts.



Även detta tycks alltså vara en luftaffär. Den här oinredda restaurangbaracken kan alltså ha varit en förutsättning för klubbens elitlicens – och spel i Superettan och Allsvenskan.



Efter att polisen slagit till mot ÖFK:s ordförande Daniel Kindberg, bedyrar han klubbens oskuld.



Presskonferens ÖFK 20 april 2018

Daniel Kindberg:

- Jag tycker det är viktigt i sammanhanget att poängtera att det är jag som är misstänkt, Östersunds fotbollsklubb är det inte.



Hans Carlsson, vice vd Östersundshem, vice ordf ÖFK

Svt nyheter Jämtland 18 april 2018

Reporter:

– Du och Daniel har ju följt varandra ända sedan Fältjägaren-tiden. Det som nu kommer fram i bland annat via Skatterevisionen, den här mannen i Sollefteå, det är ju att det är pengar som gått via hans bolag in till ÖFK. Har du varit medveten om det här?

Hans Carlsson:

– Nej, det har jag inte.

Reporter:

– Har du lagt märke till någonting inom Östersundshem som skulle kunna vara suspekt som Daniel hållit på med?

Hans Carlsson:

– Nej ingenting.



Men även fler i ÖFK:s ledning dras in i härvan.

En av de som misstänks är Hans Carlsson, Kindbergs närmaste man. Det är också han som tar över ordförandeposten i ÖFK efter Daniel Kindberg.

Men utredningen läggs ner mot honom. Liksom de andra två i ÖFK.



Hur inblandad är egentligen klubben – frågorna börjar bli många.



Tfn-intervju med Niclas Lidström

Reporter:

- Jag undrar om det finns någon möjlighet att få någon intervju där, med någon representant från ÖFK, angående Kindberg och åtalet?

Niclas Lidström:

– Ja alltså, det är ju det som vi har sagt tidigare. Det är inget annat som gäller nu jämfört med hur det var tidigare.



Men till sist får vi ett halvt löfte om en intervju. Vi kommer överens om att vi ska höras dagen därpå. Men när vi ringer tillbaka får vi inget svar. Det förblir tyst från klubben.



Bilder medlemsmöte ÖFK



Den 24 januari i år har ÖFK medlemsmöte, bara medlemmar släpps in, media får snällt vänta utanför. Vi är här för att försöka få svar på våra frågor, och medan andra journalister får göra sina intervjuer i lugn och ro, flyr klubbfolket från oss.



Niclas Lidström:

– Du får vänta här.

Reporter:

– Nej jag tänker inte vänta här ute.

Niclas Lidström:

– Varför inte det?

Reporter:

– Varför ska vi göra det? Jag ska bara ställa en fråga.



Reporter:

– Du. Hans. Får jag prata lite grand med dig? Jesper Henke från uppdrag granskning.

Hans Carlsson:

– Nej, jag vill inte. Jag har inte tid med dig.

Reporter:

– Men du måste ändå kunna svara på hur mycket känner du till om luftfakturorna?

Hans Carlsson:

– Jag kommenterar ingenting.

Reporter:

– Du har ju arbetat med Daniel Kindberg i 15 år. Hans. Du Hans, varför kan vi inte sätta oss ned o prata om det här.

Hans Carlsson:

– Jag har inte tid.

Reporter:

– Du har inte tid med det. Ska jag stå utanför toaletten!



Medlem:

– Vem är du ifrån?

Reporter:

– Uppdrag granskning.

Medlem:

– Jaha.

Reporter:

– Lite svårt att få svar på några frågor bara.

Medlem:

- Är det Hans Carlsson eller?

Reporter:

– Ja, Han försvann in på toaletten.

DEL 4: PRÖVNINGEN



Reporter:

– Har du sett det där?

Linda Hedenljung:

- Holy shit. Jag ska försöka vara samlad framför kameran. Vad

Reporter:

– Jag tror ni landade på 86 miljoner.

Linda Hedenljung:

– 86 miljoner.



Börje Svedjesten:

– Titta här. Hur Ghoddos tar emot bollen på egen planhalva. Där. Sen bär det iväg



TV-kommentator:

– Vilket mål han gör!



Börje Svedjesten:

– Här ser man den Jämtländska glädjen, stoltheten.



Börje Svedjesten:

– Ja! Där satt den!



TV-kommentator:

– Nu 2-0 för Östersund i den 92a minuten!!!!



Börje Svedjesten:

– Fotbollsgodis va? Det här är godis det!



Framgångssagan Östersund saknar motstycke i svensk fotboll i modern tid.



Bilder:

Daniel Kindberg jublar efter seger mot Paok.

Tv-reporter:

– Ja, nu är det alltså klart ÖFK ska ut i Europa.

Bobo Sollander:

– No one fuckin believed in us...



Ken Sema:

– Det kokade ju liksom, alltså i hela kroppen alltså jag bara försvann alltså där och då. Det var häftigt.



En som sällan missar en hemmamatch är Börje Svedjesten, en lokal idrottsprofil som brinner för fotboll och för ÖFK.



Börje Svedjesten:

– Skulle man få välja på det där att det inte är något brottsligt bakom utan skulle betytt att vi inte fått uppleva det här då väljer jag tveklöst det här vi fått uppleva.

Reporter:

– Det har trots allt varit värt det då?

Börje Svedjesten:

– Ja, det tycker jag, absolut.

Reporter:

– Trots då att det kan vara ekonomisk brottslighet som kan ha gjort det möjligt?

Börje Svedjesten:

– Ja, det är möjligt men, jag tycker faktiskt det.



Fotbollsframgångarna har gett Östersund och hela Jämtland, reklam och fin PR som inte går att värdera i pengar. Och det går inte heller att ta ifrån dem hur de lyckades skapa ett så framgångsrikt lag. Kan det vara därför man väljer att försvara Daniel Kindberg trots allvarliga misstankar om grov ekonomisk brottslighet?



Christer Sundin:

– En del har kanske tyckt att det har varit lite Robin Hood verksamhet över det hela. Han har ju tagit från de rika och gett till det fattiga ÖFK.

Reporter

– Är det inte det då?

Christer Sundin

– Men det spelar ingen roll, allt som bryter mot lagen är felaktigt, det kan man aldrig acceptera.



En annan som förbehållslöst hyllat ÖFK och försvarat Daniel Kindberg i många lägen är också den person som under många år haft det största politiska inflytandet i Östersunds kommun – kommunstyrelsens tidigare ordförande - AnnSofie Andersson.

AnnSofie Andersson:

– Den resa som ÖFK har gjort sedan man spelade i division 2 och sedan ut i Europa. det var många som skrattade åt Daniel när han sa att vi ska inte bara vinna Svenska cupen vi ska ut i Europa, men faktum är att ÖFK som en av tre allsvenska klubbar som har spelat i Europe League är den klubb som gått längst när man spöade Arsenal på sin hemmaarena. Så det går nog inte att mäta den här stoltheten.



Linda Hedenljung:

– Nu går medias vidriga motorsåg på högvarv ännu en gång.

Reporter

– Delar AnnSofie Anderson

Linda Hedenljung

– Precis. Den här gången en bitter murvel som håller i motorsågen.



En titt i kommunalrådets facebookflöde ger en vink om hur engagerad AnnSofie Andersson är i ÖFK. Det är ständiga statusuppdateringar om hur fantastisk fotbollsklubben är, men hon är inte heller sen att dela kritik mot de som vågar ifrågasätta Daniel Kindberg och ÖFK.



Och ofta är det den lokala tidningen Östersunds-Posten som under lång tid kritiskt granskat ÖFK och Daniel Kindberg som får sig en släng av sleven.



Reporter:

- Vad tycker du om Östersunds-Postens granskning? Har de gått för långt?

AnnSofie Andersson:

– Nej, jag tror att alla granskningar, det är viktigt i en demokrati.



Reporter:

– Vad står det vidare här då?

Linda Hedenljung:

– Vi som jobbar för Östersunds FK betackar oss för den journalistik och smutskastning som Östersunds-Posten stått för under lång tid. Nu får det vara slut på smutskastandet.



Reporter:

– Nu får det vara slut på smutskastningen av Daniel Kindberg och så vidare. Är det, det som det har varit, en smutskastning av Daniel Kindberg. Det här är en insändare som du har delat.

AnnSofie Andersson:

– Nämen. Jo, men jag läste den och tyckte säkert att den var relevant om jag delade den.

Det här enda som, också som då, liksom, det är Daniel Kindberg, det är ÖFK, det är Östersundshem, det är liksom det som skapar rubriker och ger klick, och som jag får kommentera och aldrig någonting annat.



Reporter:

– Men får man inte ta sådan där, lite stryk som reporter om man sticker ut hakan med en sådan här granskning?

Linda Hedenljung:

– Absolut. Journalister är ju på något sätt, vi ska vara obekväma. Vi ska vara medborgarnas ögon mot makten och i det här fallet så är det väl kanske så att människor inte tycker om resultatet. Och då får vi stå för det för jag står för det jag har gjort och jag står för att vissa saker faktiskt behöver komma fram.



När det stormade som mest kring Östersunds-Posten och Daniel Kindberg var 2014 när tidningen avslöjade hur den omdiskuterade markaffären i kommunen hade gått till.



Påståendet om att bostadsbolaget Östersundshem och Daniel Kíndberg köpt marken alldeles för dyrt ledde till en infekterad konflikt mellan honom och tidningen. Kindberg hävdade envist att markaffären var en mycket bra affär för kommunen, och att priset var det rätta.



Fyra år senare, i april 2018, anhålls Daniel Kindberg. När han möter pressen efter att ha släppts kommer återigen markaffären på tal.



Presskonferens ÖFK 20 april 2018

Daniel Kindberg:

- Det har väl varit både det ena och det andra drevet som vi har sett på nära håll, många av oss. Det senaste var ju den uppmärksammade markaffären, som vi känner till. Där det då visar sig idag att det var förmodligen den bästa affären som någonsin gjorts i Östersunds kommun någonsin.



Det ska visa sig att markaffären är en viktig pusselbit i den brottsplan som Kindberg sedan åtalas för. Och många av frågorna under polisförhören kretsar kring den.



I många år har värdet av markaffären diskuterats.

Vi får tillgång till ett dokument som visar att markaffären tvärtemot vad Kindberg påstått, långt ifrån varit en bra affär för Östersundsborna. Och att inte ens Kindberg själv kan ha tyckt det.



Det är ett dokument som Daniel Kindberg aldrig berättar om men som finns i hans dator. Och som Kommungranskarna nu kan avslöja. I dokumentet ser vi att Peabs grundare Mats Paulsson och en annan hög Peab chef tillsammans med Daniel Kindberg och Hans Carlsson den 3 februari 2014, hade ett möte, där markaffären avhandlades.



Reporter:

– Har du sett det där?

Linda Hedenljung:

– 82 miljoner, det var typ det jag räknade ut vad det skulle kosta. Det är första gången jag och Daniel Kindberg är överens om någonting.



Daniel Kindberg ger i dokumentet ett förslag till Peab om vad han tycker att marken är värd. Summan är anmärkningsvärd – 82 miljoner kronor.

45 miljoner kronor under det pris som Östersundshem betalade. Två månader senare, när kommunstyrelsens ska fatta beslut om markaffären, är köpeskillingen 127 miljoner kronor. En dramatisk skillnad.



Reporter:

- Hur är det att få se den här siffran på papper så här?

Linda Hedenljung:

– Det är lite ofattbart faktiskt. Med tanke på hur mycket kritik jag fick för den fastighetsvärdering som jag gjorde tillsammans med de fastighetsvärderare vi jobbade med. Det är lite ofattbart faktiskt. Jag kanske borde rama in den. Nej, men jag vet inte på rak arm om allting som listas här också är det som ingår i markaffären.

Reporter:

– På baksidan där är det ju den kartan där. Den är ju väldigt snarlik det som sedan är underlaget för KS beslut.

Linda Hedenljung:

– Men det här är ju hela markaffären för 82 miljoner.

Reporter:

– Ja, vi tror ju det.

Vad var det då som gjorde att Daniel Kindberg betalade 45 miljoner mer för marken än vad han själv tyckte den var värd? Kindberg svarar inte på våra frågor.

När vi ställer frågan till säljaren – Peab – om varför marken blev dyrare svarar de att ett markområde norr om arenan fick ett väsentligt ökat värde eftersom det talades om 1 500 bostäder där.

Men området som kallas surhålet i folkmun inte alls är lämpligt för bostäder och alla planer på framtida bebyggelse har avfärdats.

När Östersundshem kallar till presskonferens den 12 mars i år har verkligheten hunnit i kapp.



Mattias Lööv, ordförande Östersundshem:

- Jag ber om att få hälsa alla välkomna till dagens pressträff.



Det kommunala bostadsbolaget ska skriva sitt bokslut för 2018.



Lars-Erik Larsson Frengen, ekonomichef Östersundshem:

– Det här bokslutet är ju ingen munter läsning.Vi kan konstatera att resultatet efter alla dispositioner är minus 200 miljoner.



Östersundshem tvingas i bokslutet göra nedskrivningar på sina tillgångar med nästan 200 miljoner kronor. En stor del av dom är direkt kopplade till markaffären.



Reporter:

– Går det att säga något om hur stor del av markaffären som belastar bolaget och som vi kan se konsekvenser i nedskrivningar?

Lars-Erik Frengen:

– Ja, relativt stor del av köpeskillingen.

Reporter:

– Relativt stor del. kan du precisera lite mer?

Lars-Erik Frengen:

– Jag kan säga att 80 procent av köpeskillingen har fått skrivits ner. Vi har inte kunnat utveckla bostadsproduktionen i det här området utifrån prissättnignen på marken.



Och det bekräftar att Östersundshem betalade för mycket.



Mattias Lööv:

– Men sett i backspegeln och sett idag, så tycker jag att de orden som används runt bordet i dag är väldigt snälla. Jag skulle säga att det är en katastrofaffär.



AnnSofie Andersson:

– Nu har det här hänt. Men det är klart att det är fruktansvärt mycket pengar som då på grund av att man inte har haft rätt kostnadsbild. Som man måste skriva ned i bolaget. Det är mycket man kan göra för 200 miljoner.

Reporter:

– Om man vill, kan man ju se det som att man misskött det här bolaget? Den slutsatsen skulle man kunna dra.

AnnSofie Andersson:

– Mm

Reporter:

– Men du är väldigt snäll i din kritik?

AnnSofie Andersson:

– Nej, men jag vill se fakta på bordet ja, men jag är väl fel då... Det här med bokslutet är ju naturligtvis överraskande minst sagt, inget som man trodde skulle hända.



Markaffären blev dyr för Östersunds kommun, men det stannar inte där. Affären var också en förutsättning för den misstänkta brottsplan som ledde till att Östersundshem kunde plundras på miljonbelopp, pengar som gynnat fotbollsklubben. Östersundsbornas nota för ÖFK:s framgångar tycks bli allt större...

Daniel Kindbergs advokat har avrått honom från att medverka i programmet.



Inte heller Peab vill svara på frågor som rör åtalet, men bekräftar att en internutredning gjordes mot Daniel Kindberg – som lades ned eftersom han slutade.

I det läget blev Kindberg rekryterad till Östersundshem och genomförde markaffären.



Och enligt uppgifter till oss var Peab väldigt nöjda med de 127 miljoner som de fick.



Börje Svedjesten:

– Så. Klart för match. ÖFK vi ger oss aldrig. Nej alla som har skaffat sig en sådan här känner sig nog fortfarande stolta över ÖFK. Och stoltare ska vi bli.

Reporter:

– Stoltare ska ni bli?

Börje Svedjesten:

– Ja men.

Reporter:

– Hur menar du då?

Börje Svedjesten:

– Ja, med nya stora framgångar. Lite utlandsresor på höstkanten.

Reporter:

– Du tror att det kommer bli fler nya stora framgångar?

Börje Svedjesten:

– Ja, det tror jag. Absolut.

Börje Svedjesten:

– Ja, det tror jag. Absolut.



Börje Svedjesten:

– Ger vi oss? Det blir varmt det här.

Reporter:

– Det blir varmt ja! Du får lägga det på hyllan så länge då.





Efter misstankarna mot Daniel Kindberg utreder kommunen och Östersundshem flera nybyggnadsprojekt som blivit dyrare än beräknat.



I kölvattnet av Kindberg-affären har Peab gjort sig av med två chefer och en konsult.



Ytterligare brott utreds av Riksenheten mot korruption.



Rättegången mot Kindberg, Peabmannen och Sollefteåföretagaren beräknas starta i slutet av april.



ÖFK håller fast vid att restaurangen värderas till 3,1 miljoner.



ÖFK tillbakavisar anklagelserna om ekonomisk dopning.