UG-referens: Telia och hemligheten

Arkiv:

”Den stora muträttegången mot Teliachefer är igång. Enligt åklagaren handlar det om enorma summor som har betalats ut för att Telia skulle kunna komma in på Telekom-marknaden i Uzbekistan.”

Stockholms tingsrätt, den 4 september 2018.

Den tidigare koncernchefen Lars Nyberg, och två andra toppchefer – står åtalade för grovt mutbrott.

Arkiv:

”Det har tagit sex år att utreda skandalen inom dåvarande Teliasonera som uppdagades i SVT:s uppdrag granskning 2012”.

En av Sveriges största brottsutredningar någonsin – ledd av överåklagaren Gunnar Stetler.

Men rättegången går inte som han tänkt sig…

ARKIV:

“Stockholms tingsrätt friar de tre tidigare cheferna på Telia som var åtalade för mutbrott för bolagets affärer…”

I en rad reportage hade vi visat hur Telia betalade miljarder till diktatorns dotter.

Live:

– Det är inte bevisat att Gulnara Karimova tillhör en mutbar krets…

De ansvariga cheferna – med Lars Nyberg i spetsen – friades. Vår kartläggning var avslutad.

Trodde vi…

… tills vi för några månader sedan fick ta del av nya, mycket känsliga, dokument…

Videosamtal Gunnar Stetler, fd chef Riksenheten mot korruption:

– Hej, Gunnar!

– God dag goddag

– Det var länge sen..

– Varför berättade du inte om alla betalningar som Telia gjorde?

– Nu vet jag inte riktigt vad du menar.

Telefon Lars Nyberg, fd koncernchef Telia:

– Hallå!

– Hej Lars Nyberg, det här var, Uppdrag granskning Sveriges television… Vi gör ytterligare ett reportage om Telia och jag undrar om vi får träffa dig för en intervju?

– Nej! Det är jag inte intresserad av.

– Det här gäller nya uppgifter…

– Ja…. Du jag är inte intresserad. Du hörde det va?

– Ja, jag hörde det men det är också viktigt för mig att få presentera de uppgifterna vi har…

– Ha… inte till mig iallafall. Ha det bra, hej med dig..

Lars Nyberg har under de åtta år som gått sedan vi inledde vår granskning vägrat svara på våra frågor om Telias affärer i Uzbekistan.

Men de nya bevisen gör att vi vill försöka – på nytt...

Efter våra program om mutskandalen försvann Nyberg från offentligheten. Han flyttade till Portugal – men behöll den exklusiva sommarfastigheten i skärgården.

Live:

– Jag tror det är den där uppe…

– Det är den va?

Huset ligger på en höjd omgiven av skog. Det bästa sättet att se om Nyberg är hemma är från sjösidan.

Live:

– Det ser ut som om allt är utställt och så där...

– Det lyser i ett av fönsterna – och parasoller och utemöblemang är ute men det…

– Det som är klart är att det går inte att kliva i land utan att kliva på hans privata brygga.

– Och det gör vi inte, det har vi bestämt, vi ska inte gå in på tomten.

– Om man inte kan gå i land, då är det ju landbacken som gäller.

– Det blir ju det.

– Hela den är hans. Så ska man stå och vänta på honom blir det långt här borta…

– Det är en bra bit från huset

– Ja, det är det...

Vi vill konfrontera Lars Nyberg med de nya bevisen – men han har familj och vi tog för flera år sedan beslutet att inte kliva in på hans tomt.

Live:

– Grön text Nyberg, eller hur?

– Det viktigaste för oss är att han får se underlaget, och så får man ställa frågan: Det här visar att det du sa inte var sant…

– Och han säger en sak inför allmänhet, ägarna: regeringen, all media gång på gång och det här visar något helt annat.

Att sitta vid en grusväg och spana vid en pensionerad vds brevlåda, är det inte att gå lite väl långt…?

För att förklara förflyttar vi oss tillbaka i tiden...

Grafik 2012

… Försommar 2012. Vi var på väg för att leta efter Telias uzbekiska affärspartner.

Live:

– How fare is to Gibraltar?

– One hour!

– Excellent, thank you

Grafik: Karta

Telia – som då hette TeliaSonera – hade i mitten av 00-talet expanderat kraftigt österut, bland annat till Uzbekistan – en av världens mest brutala och korrupta diktaturer.

2007 bildade TeliaSonera dotterbolaget U-Cell – efter att ha köpt upp en av landets största teleoperatörer.

Men för att komma in på marknaden i Uzbekistan behövde Telia licenser. Och det fick man... genom att betala över 2 miljarder kronor – i form av pengar och aktier – till en så kallad “lokal partner”.

I Teliasoneras årsredovisningar kunde vi läsa att den “lokala partnern” var ett företag med namnet Takilant. Men bolaget var ett mysterium, okänt i telekom-kretsar, utan hemsida, eller telefonnummer. Bara en adress – i Gibraltar .

Men här fanns inget kontor, ingen brevlåda, inte ens en namnskylt. Däremot företagsfixaren Jonathan Stagnetto.

Synk Jonathan Stagnetto, Företagsagent:

– Is this one of your companies that you have set up?

– A long time ago I think yes…

Takilant va ett av tusentalet bolag som Stagnetto administrerade härifrån Gibraltar. Men han visste varken vem som ägde bolaget, eller vad Takilant sysslade med.

Jonathan Stagnetto, Företagsagent:

– You know I wish we knew these things. But it not for us to know. It is not for us to know...

Men vi kunde visa att det mystiska bolaget Takilant kontrollerades av den här kvinnan. Gulnara Karimova – dotter till Uzbekistans diktator.

TG: Ur Uppdrag granskning 2012

Synk Joanna Kurosz, expert Centralasien och Östeuropa:

– Gulnara ingår i det här nätverket av människor som styr Uzbekistan. Hon är sin pappas högra hand.

Gulnara Karimova, saknade formell makt över telemarknaden – men var i praktiken den som styrde, och skodde sig på lukrativa kontrakt.

Och vi kunde visa att Telias miljarder hamnade här. På Gulnara Karimovas bankkonton i Schweiz…

Avslöjandet utlöste omedelbart en kris i Telia.

Dagen efter att reportaget publicerades, kallade Telia till presskonferens.

Live:

– Okej, hej och hjärtligt välkomna till pressmöte med Telia Sonera.

Och den som klev fram för att hantera krisen var en av Sveriges mest erfarna internationella företagsledare… koncernchefen som var med och drev igenom Telia-avtalet i Uzbekistan.

Live: Lars Nyberg, koncernchef Telia

– Med det lämnar jag över till Lars Nyberg.

– Tack så mycket Thomas. Det är grova anklagelser som har riktats mot TeliaSonera och jag känner mig övertygad om att TeliaSonera inte har mutat någon och inte heller deltagit i någon penningtvätt.

Peter Norman, fd finansmarknadsminister:

– VD-posten på Telia var ju en väldigt tung post i den statliga bolagsportföljen men jag vill nog påstå att det också är en tung post även om man tittar på näringslivet i sin helhet i Sverige.

– Du var finansmarknadsminister vid den här tiden och representerade Telias största ägare – staten – vad var er bild av Lars Nyberg innan muthärvan?

– Det var en väldigt framgångsrik drivande stark chef, som hade gjort sin stora delar av sin karriär utomlands. Han var på Philips ett antal år, han gjorde sin stora karriär i USA, mycket framgångsrik och drivande person.

– Fanns det skäl från ägarna att misstro hans kompetens?

– Inte från min sida iallafall. Och de rapporter jag hade fått, och det jag kunde se själv, var att det här var en bra person för Telia.

Grafik: tidslinje sept 2012

Arkiv:

“Idag blev det klart att Riksenheten mot korruption inlett en förundersökning om misstänkt mutbrott vid Teliasoneras affärer i Uzbekistan.”

Gunnar Stetler, överåklagare, Riksenheten mot korruption:

-Vi misstänker mutbrott när det gäller de här licenserna det är fråga om…

Hösten 2012 klev korruptionsåklagaren in i handlingen. Sveriges internationella anseende stod på spel, och chefen för Riksenheten mot korruption – Gunna r Stetler – beslutade att själv leda den känsliga mututredningen....

Synk Claes Sandgren, seniorprofessor civilrätt Stockholms universitet:

– Synen på Stetler var mycket positiv, han hade väldigt högt anseende. Det var ju så att han hade gjort en vacker karriär inom åklagarväsendet, och det bidrog till att han fick det här uppdraget efterträda van der Kwast, som chef för Riksenheten mot Korruption – som ju är en viktig post - och känslig post.

Grafik:

17 oktober 2012

Live Cecilia Edström:

– Good morning and welcome to this press conference...

Trycket på Telias ledning – hösten 2012 – var stort. Men Lars Nyberg vek sig inte en tum.

Live: Lars Nyberg, koncernchef Telia

– I would like to deal straight away with the issues that generated considerable media attention lately. The allegations directed at Teliasoneras operations in Uzbekistan are very serious. I have said it before and I will repeat it: Teliasonera did NOT bribe anyone; Teliasonera did not participate in money laundry.

Men garantierna räckte inte. Några månader senare fick Nyberg gå.

– “Lars Nyberg avgick med omedelbar verkan och enligt Norman kommer huvuden att rulla även i Telias styrelse.”

Det här va bara början på motgångarna för Nyberg och Telia.

Synk Jonas Bengtsson, chefsjurist Telia

– I mars 2014 när jag precis hade börjat här på bolaget, så fick vi information från amerikanska myndigheter att de hade en utredning som också berörde Telia och Telias affärer i Uzbekistan.

– Det fanns ett antal beröringspunkter för de transaktioner som var en del av utredningen. Som att vissa förhandlingar och möten hade skett på amerikansk mark, och att betalningen hade skett i amerikanska banker.

Den amerikanska utredningen – som pågick under flera år – resulterade i en uppgörelse.

Böter på 965 miljoner dollar, motsvarande runt 8 miljarder kronor, och placerade Telia i toppen bland de företag som betalat högst böter för korruption – i hela världen .

Synk Jonas Bengtsson Chefsjurist Telia

– Jag tror jag sagt det tidigare: Det kostar att göra fel, det var... det är ett väldigt högt belopp.

– Enligt uppgörelsen med amerikanska myndigheter har ni erkänt mutbrott. Är det läpparnas bekännelse? Något ni gått med på under hot – eller är det så att ni faktiskt erkänner att Telia mutade i Uzbekistan?

– Absolut, det var ingen läpparnas bekännelse på nåt sätt. Telia har erkänt att bolaget Telia betalade korrupta betalningar till en högt uppsatt tjänsteman i Uzbekistan.

– Är det Gulnara Karimova.

– Ja.

Grafik:

4 september 2018

När rättegången mot Nyberg och de två andra toppcheferna inleddes hade deras gamla arbetsgivare – Telia – erkänt mutorna. Och åklagaren hoppades att Teliamålet skulle bli vägledande.

Synk Gunnar Stetler, chef Riksenheten mot korruption

– Vad betyder det här målet för svenskt rättsväsende?

– Jag tror och hoppas att det är något som gör att svenska företag utomlands blir mer försiktiga i fråga om vem dom gör affärer med och vilka dom betalar till.

Förväntningarna på Gunnar Stetler var stora, Sveriges rykte stod på spel.

För Telia var inte det första svenska storbolag som avslöjats i internationella muthärvor...

Arkiv:

(Boforskanoner skjuter)

Synk Claes Sandgren, seniorprofessor civilrätt Stockholms universitet

– Det var ju så att Bofors sålde kanoner till Indien. Och det är uppenbart att Bofors hade använt sig av mutor för att få den ordern.

– Sten Andersson som då var på den tiden var en känd politiker och utrikesminister, han sa ju att:

ARKIV:

Sten Andersson, fd utrikesminister (s)

– Vapenaffärsbyken ska tvättas ordentligt och offentligt!

Claes Sandgren, seniorprofessor civilrätt Stockholms universitet:

– Men det blev ingenting av med det. Och det väckte naturligtvis uppseende.

– Men sen, det andra stora som också gick snett är ju då, alltså allt som har göra med JAS 39 Gripen, försäljning till Tjeckien, Ungern, Sydafrika, som ju Uppdrag granskning har belyst. Där ju förundersökning var långt framskriden, enligt den dåvarande åklagaren chefen för Riksenheten Van der Kwast var bevisningen vattentät. Men den förundersökningen lades ner – i sista stund kan man säga.

När muthärvan i Telia avslöjades hade Sverige i åratal fått hård internationell kritik, bla från samarbetsorganisationen OECD, för oförmågan att bekämpa svensk korruption utomlands.

Upprepade rapporter pekar på svag lagstiftning, bristande vilja och dåliga resurser som några av problemen .

Synk Jessica Tillipman, professor, George Washington University Law School:

– No country is immune from misconduct whether it be by their own officials or their own companies... But how that country handles that misconduct is really what's critical.

USA införde ny tuffare mutlagstiftning på 70-talet. Men det var först efter terrorattacken 11 september 2001 som jakten på den internationella korruptionen tog fart.

Arkiv:

– Just nu brinner det i båda tornen, men kraterliknande hål i sidorna...

Jessica Tillipman, professor, George Washington University Law School:

– We know that oftentimes terrorist financing is connected to corruption. So there was a desire to go after corruption in this way.

– But another major push for this is really that we want stability. So, when you have governments that are extremely corrupt, there are often uprisings. There's political instability. The United States wants stable trading partners. And wants our companies to be able to compete fairly in global markets.

Idag är den amerikanska korruptionslagstiftningen en förebild.

Bolag från världens alla hörn som mutat riskerar att fastna i det amerikanska nätet. Ofta slutar det med enorma böter i uppgörelser med det amerikanska justitiedepartementet.

Som för Telia... och nyligen också Ericsson – ytterligare en toppnotering.

Peter Utterström, advokat:

– Jag kallar den för Hall of Shame, den listan. Den är ju pinsam!

Natali Engstam Phalén, jurist, generalsekreterare Institutet Mot Mutor:

– Man måste förstå hur hög grad av korruption i ett land, och att smörja ett korrupt system, vilken påverkan det har. Att det hör samman med överträdelser av mänskliga rättigheter, omfördelning av pengar från de resurssvaga och att göda sådana system att inbegripa sig i det det innebär övertramp av mänskliga rättigheter och att cementera och fördjupa grava orättvisor. Den kopplingen är väldigt viktig att förstå.

Uppdrag granskning har gått igenom korruptionshärvor med svenska bolag utomlands de senaste 30 åren. Facit för svenskt rättsväsende kan enkelt sammanfattas: mycket få åtal, bara tre fall med fällande domar – och inte en enda chef på toppnivå straffad.

Peter Utterström advokat:

– Sveriges facit är enormt dåligt. Det är ju en pinsam statistik som vi har i Sverige.

Natali Engstam Phalén jurist, generalsekreterare Institutet Mot Mutor:

– Jag skulle säga att vi halkar efter. Och det vi ser internationellt det är att land efter land – många reformerar sin mutlagstiftning, och gör den till en modern mutlagstiftning.

Jessica Tillipman, professor, George Washington University Law School:

– So the most important thing at this point for the Swedish government is to start to hold companies and individuals accountable for their actions. You can't let these individuals and organizations act with impunity.

Peter Utterström, advokat:

– Så att: Det är oacceptabelt. Vi måste ta tag i den frågan, och att svenska politiker är så dåliga på det här är förvånansvärt.

– Saknas det en politisk vilja?

– Jag tror att som vanligt så saknas det möjligtvis en politisk insikt.

Grafik – tidsförflyttning till feb 2019

Så var det dags för rättvisan i Sverige. Telia hade erkänt mutorna, och betalat rekordbelopp till USA. Efter år av utredning och en tre månader lång rättegång skulle domen i Teliamålet falla…

Arkiv: Tomas Zande, domare Telia-målet:

– Ja, Stockholms tingsrätt har idag meddelat frikännande dom i Teliamålen. De tre åtalade före detta Teliacheferna har på samtliga punkter frikänts.

Gunnar Stetler, chef Riksenheten mot korruption:

– Du får en del kritik i domen, det pratas om luckor i utredningen och att det saknas konkretion vad säger du om det?

– Ja, det måste jag ta till mig och fundera över.

Claes Sandgren, seniorprofessor civilrätt Stockholms universitet:

– Åklagaren gick på ett riktigt bakslag, han gjorde en fatal felbedömning. Möjligen skulle han tänkt sig att att det ska bli kronan på verket, alltså kronan på hans åklagarkarriär. Men tyvärr så så blev ju hans gärning… ska vi säga… solkad.

Pulatjan Ahunov, uzbekisk exilpolitiker:

– Men det är ologiskt. Telia, de erkänner att de gjorde brott, betalar miljardbelopp, var är straffet? Personer som skrev på det, de måste ju straffas.

Live:

– När brödet är klart och man tar doften, då påminner det om min mamma.

– Hade hon med sig bröd också till fängelset?

– Ja, alltid, alltid!

Som en av Uzbekistans mest kända regimkritiker har Pulat Ahunov noga följt Teliahärvan.

Pulatjan Ahunov, uzbekisk exilpolitiker:

– Korruptionen är ju största hindret mot att utveckla demokratin. Telia Sonera, de försörjer en diktatur med medel att överleva.

Arkiv:

Nationalsången

Hans bana som demokratikämpe började tidigt.

Live:

– Det här är du?

– Det är jag. Det är Michail Gorbatjov...

TG: december 1989

Arkiv:

– Pulat Akhunov! (Pulat böjer sig ner mot micken och presenterar sig)

– Stoppa diskussionen!

Som ung politiker klev han upp i podiet inför 2000 delegater i Högsta Sovjet, kongressen i Kreml. Med en hemlig plan, att göra det förbjudna – kritisera kommunistpartiet, och tala öppet om rättslösheten i sin hemrepublik Uzbekistan.

Arkiv:

Gorbatjov

– Du får prata.

– Under tre dagar har jag inte lyckats få ordet och jag vill protestera.

– Varför kan vi inte säga, och här ger de oss inte tid att säga om den katastrofala situationen i republiken.

25 år har gått sen flykten till Sverige.

Han är en av grundarna till Folkrörelsen Birlik – oppositionspartiet, som är förbjudet i diktaturen.

Pulat Ahunov nämns som en möjlig minister i ett framtida demokratiskt Uzbekistan. Vid sidan av jobbet som lärare sköter han sitt politiska arbete hemma i villan i Helsingborg.

Live:

– Man brukar äta lunch, lite lätt först...

Familjen Ahunov, och många med dom, va övertygade om att Gulnara Karimova – i diktaturen Uzbekistan – skulle gå fri.

Men att Teliacheferna, i demokratin och rättsstaten Sverige, skulle gå ett annat öde till mötes.

Livesynk Pulatjan Ahunov uzbekisk exilpolitiker:

– Vad trodde ni då skulle hände med de ansvariga cheferna på Telia?

– Ja, att de åker i fängelse. Det är ju så, du gör brott – och straff. Som Dostojevskij – klassikern: efter brott följer straff… Det är logisk och odiskutabel slutsats.

– Det gjorde oss besviken, och jag pratade med Nasiba ofta, hon sa, men hur kan det gå till? De bara går ju?!

Hur kunde Lars Nyberg och de andra cheferna undgå en fällande dom, när de betalat miljarder till diktatorns dotter?

Enligt svensk mutlag måste personen som får pengarna ha formell makt att ta beslut, tex vara chef på myndigheten. Och Gulnara Karimova var en informell makthavare – och därmed inte mutbar – enligt tingsrättens bedömning .

Natali Engstam Phalén, jurist, generalsekreterare Institutet mot mutor:

– Jag, och jag tror många med mig blev dessvärre inte förvånade. En stor problematik var ju att åtalet föll redan på en första objektiv förutsättning att den som påstås vara mutad inte var en mutbar person, enligt svensk lagstiftning. Så att det inte särskilt förvånande.

Allt det här verkar absurt och komplicerat. Och det är det. Men det är här – bland paragraferna i den svenska mutlagen - som det här reportaget nu ska byta riktning.

Grafik: 1 juli 2012

För den 1 juli 2012 kom en ny – bredare och vassare – mutlagstiftning .

OM Telia betalat Gulnara Karimova EFTER det datumet – hade den nya lagen kunnat innebära fällande dom, och fängelse för Lars Nyberg.

Cleas Sandgren, seniorprofessor civilrätt Stockholms universitet:

– Ja, det skulle kunna vara en grund för en fällande dom. Man får alltid göra vissa reservationer för vad som kan bevisas, och liknande, men om vi håller oss på ett principiellt plan så är det definitivt så.

Under förhandlingen i tingsrätten räknade åklagaren upp alla betalningar Telia gjort under Nybergs tid som VD: “december 2007” , “augusti/september 2008” , “ januari 2010” , “november/december 2010” .

Totalt motsvarande runt 3 miljarder svenska kronor. Men ingen betalning efter det viktiga datumet 1 juli 2012.

Arkiv:

Tomas Zander, domare Telia-målet:

– 2012 ändrades ju lagstiftningen, hade ni behövt göra andra rättsliga bedömningar om den lagen hade varit tillämplig?

– Ja, Handel med inflytande är ju ett brott som är vidare så att säga i sitt innehåll – men det är inget vi har övervägt i det här målet eftersom vi tillämpade den lag som gällde vid den tiden brotten begick.

Videotelefon, Gunnar Stetler:

– I tingsrätten berättar du om de betalningar Telia gjorde till Gulnara, mellan 2007-2010, och som då hamnar under den gamla lagstiftningen. Men varför berättade du inte om alla betalningar som Telia gjorde?

– Nu vet jag inte riktigt vad du menar.

– Jag tänker på dom betalningar som är gjorda efter 1 juli 2012, i den nya lagstiftningen.

– Jag berättade om dom betalningar som hade relevans för målet.

– Men vet du vilka betalningar jag åsyftar?

– Frågor som som ligger utanför förundersökningen är inte någonting som jag lämnar svar på.

Vi har sedan flera år haft uppgifter att det ska finnas mer att berätta om Uzbekistanaffären. Om okända betalningar som Telias högsta ledning ska ha sanktionerat. Men vi har aldrig haft de avgörande bevisen. Förrän nu.

Muthärvan har utretts en rad länder. Genom kontakter med personer utomlands, med insyn i affären, lyckas vi tillsammans med frilansjournalisten Ola Westerberg, få tillgång till innehållet i en mängd hemliga dokument.

Det är mejl, avtal, kontoutdrag och utskrifter från förhör, bland annat gjorda av amerikanska myndigheter.

Den samlade dokumentationen visar att det finns en helt NY uppgörelse i muthärvan. Som äger rum EFTER att den nya lagstiftningen trätt i kraft. Betalningar på hundratals miljoner kronor som – OM de hade presenterats för rätten – hade kunnat förändra allt.

Låt oss än en gång vrida tillbaka backa klockan. Till sommaren 2012. Den 1 juli träder den nya mutlagen i kraft.

Under sommaren framträder Lars Nyberg i svenska medier och talar om Telias framgångsrika arbete mot korruption.

Arkiv Lars Nyberg:

– “Till exempel korruption. Där har vi tagit ledarskap!”

Men i kulisserna pågår en helt annan verksamhet.

Vi förflyttar oss till den 12 juli.

Här börjar ett av spåren i de nya dokumenten.

Det är ett mejl från en av Telias chefer i Centralasien till Tero Kivisaari. Han är ansvarig för verksamheten i öst, sitter i koncernledningen – och är Nybergs högra hand.

Gulnara Karimova´s förhandlare, en advokat vid namn Oleg har framfört ett budskap.

Gulnara – som vid det här laget redan fått flera miljarder kronor av Telia – vill nu ha mer.

Citat:

“They are asking about protection fee…”

Grafik:

“USD 20 million”

“false contract”

“seized”

“Uzbek government”

I dokumenten beskrivs att Telia ska betala 20 miljoner dollar, baserat på ett fingerat avtal. För att Telia i Uzbekistan inte ska bli beslagtaget av den uzbekiska staten.

Enligt ett vittnesförhör som amerikanska utredare gör med en av Telias chefer blir Telias högsta ledning informerade – och upplägget godkänns av Nyberg och Kivisaari....

… under förutsättning att betalningarna inte syns i bokföring på huvudkontoret i Stockholm.

I september 2012 finns ett utkast av det uppdiktade avtalet klart för sígnatur .

Det är också nu som Uppdrag granskning sänder det första reportaget om Uzbekistanaffären

Nyberg kallar till presskonferens – om ni minns.

Lars Nyberg, koncernchef Telia:

– .. jag känner mig övertygad om att TeliaSonera inte har mutat någon...

Det här säger Lars Nyberg alltså samtidigt som han enligt de nya bevisen godkänt ytterligare mångmiljonbetalningar till diktatorns dotter.

Mitt under den brinnande mutskandalen (hösten 2012) – när trycket på Telialedningen är som störst – genomförs det nya upplägget .

Det är 20 miljoner dollar som ska betalas. Men det är inte Telia och Gulnara Karimova som står på kontraktet – utan två nya bolag.

Eurasia Advisory Services som ska betala Morriby Global – Ett brevlådeföretag, utan någon synlig verksamhet, skrivet i skatteparadis som skyddar den egentliga ägaren – Gulnara Karimova.

Det har tagit två månader att sy ihop upplägget. Under tiden har Lars Nyberg fortsatt hävda att den här typen av betalningar aldrig ägt rum.

Grafik:

17 oktober

Arkiv Lars Nyberg koncernchef Telia:

– Teliasonera did NOT bribe anyone; Teliasonera did not participate in money laundry…

Vi låter tre korruptionsexperter, och den då ansvarige ministern Peter Norman, ta del av de nya bevisen.

Och Nybergs uttalanden från samma tid.

Arkiv Lars Nyberg, koncernchef Telia:

– There is zero tolerance of corruption and bribery at Teliasonera.

Peter Utterström, advokat:

– Strong words! Jag ska säga så här: När det gäller Telia så upphör jag att bli förvånad.

Peter Norman, fd finansmarknadsminister:

– Kände du till de här nya betalningarna?

– Nej, det gjorde jag inte.

– Så att man mitt under den här krisen tecknade nya avtal med Gulnara Karimova det fick ni ingen information om?

– Ingen information om.

Arkiv Lars Nyberg, koncernchef Telia:

– Teliasonera har inte mutat någon...

Peter Utterström, advokat:

– Det är häpnadsväckande, kan man säga. Det är väl den korta kommentaren.

Live:

– Hallå ja!

– Du, jag tycker vi lägger ner. Det ger ingenting.

I två dar väntar vi utanför Lars Nybergs fastighet i skärgården, i hopp om att få konfrontera honom med de nya bevisen. Men vi misslyckas.

Vi ringer en sista gång för att försöka övertala honom att träffas...

Telefon Lars Nyberg, fd koncernchef Telia:

– Hallå!

– Hallå var det Lars Nyberg?

– Ja, det beror på vem som ringer…

– Ja, det är Joachim Dyfvermark här på Uppdrag granskning.

– Då är jag inte intresserad av att prata med dig, det har jag sagt till dig förut.. adjö..

– Vi befinner oss i närheten av din fastighet i Sthlm skärgård – och har som vi berättat tidigare på telefon och har dokument som vi gärna vill att du tittar på och kommenterar… Hallå…???

Pulatjan Ahunov, uzbekisk exilpolitiker:

– Ja, det är fruktansvärt, så cyniskt… De säger vi har inte gjort det, Och samtidigt ger order om att ge mer pengar till Gulnara Karimova. Det är ju.. fruktansvärt, det är svårt att förstå. Det är en så cynisk lögn.

– Att säga att någon ljuger, det är ett väldigt starkt påstående, som vi aktar oss för.

– Ja… jag förstår att säga att en man ljuger, det är starkt ord, men han ger falsk information, vilseledande information det är fruktansvärt.

Genom Lars Nybergs försvarsadvokater får vi slutligen ett mejl med den tidigare VD:ns kommentar.

Lars Nyberg bekräftar att frågan om beskydd nådde honom sommaren 2012 – men skriver att han vägrade betala. Han uppger att han aldrig hört talas om en ny transaktion på 20 miljoner dollar, och hävdar att varken svenska eller amerikanska myndigheter funnit någon sådan.

Citat:

“En investering av den storleken, enligt bolagets regler och principer hade krävt att jag, som koncernchef rekommenderat och styrelsen beslutat. Jag har inte rekommenderat, och skulle aldrig under några omständigheter betala för “beskydd”...”

Nybergs advokater tillägger också att de generellt sett ifrågasätter information från amerikanska förhör i Telia-utredningen.

Men vi får inte ihop det. Nybergs kommentarer stämmer inte med det vi ser i våra dokument.

Finns det en alternativ förklaring? Något vi missat, eller inte förstått?

Live:

- Astra advokater

- Ja, hej Joachim Dyfvermark, Uppdrag granskning SVT

- Ja, hej

- Hej. Du jag hade haft kontakt med Lars Nybergs försvarsadvokater och jag är här för att visa ett underlag.

Enligt flera av våra dokument ska koncernledningen godkänt den hemliga uppgörelsen .

Och genom den samlade dokumentationen växer en bild fram av hur upplägget utformades.

Enligt dokumenten ber Telia det kinesiska teknikföretaget ZTE – som man redan har en affärsrelation med/till – att skicka fakturor – men inte några produkter.

Istället instrueras kineserna att slussa pengarna vidare – via en mellanhand – till Morriby Global – Gulnara Karimovas bolag på brittiska jungfruöarna.

I ett mötesprotokoll beskrivs varför kineserna ska bistå Telias dotterbolag Ucell:

Grafik

”Ucell, our customer in Uzbekistan, needed to pay expenses to a third party (an interested related party of the government of Uzbekistan) to avoid possible troubles in the country in the future”

Av dom 20 miljoner dollar som står omnämnda i avtalen – har vi kunnat spåra 12. De gick hit, till banken ABLV i Lettland – till Gulnaras bolag Morriby Global .

Live:

- Hallå hallå!

– Är det uppdrag granskning eller?

– Japp

– Ingen av dom är på kontoret just nu

Telefon, Stephane Pleijel, Lars Nybergs försvarsadvokat:

– Stefan Pleijel

– Ja, hej Stefan, Joachim Dyfvermark här, Uppdrag granskning Sveriges Television

– Hej

– Du, jag står utanför eran advokatbyrå och undrar om det är någon som kan komma och titta på det underlaget som vi har pratat om?

– Nej, tack

– Och varför inte då?

– Cristina har mejlat till dig – jag tycker att de besked du har fått där är tillräckliga

– Förlåt om jag är lite jobbig men jag kan bara inte förstå varför ni inte vill titta på underlaget

– Nej…

– Det här är ju kontoutdrag som visar att de pengar vi har pratat om faktiskt har gått till Gulnara Karimova

– Hmm

– Du har fått svar, och med de svaren får du nöja dig. Joachim, jag vill inte förlänga den här diskussionen

– OK… där la han på.

Jonas Bengtsson, chefsjurist Telia:

– Ja, just det!

Ingen av dom som ansvarade för upplägget då finns kvar i Telia idag, men det visar sig att den nuvarande chefsjuristen känner till de nya uppgifterna, från bolagets egna utredningar.

Jonas Bengtsson, chefsjurist Telia:

– Jag har inte sett papperna som du gav mig precis innan här men jag antar att du syftar på ett bolag som heter Morriby.

– Ja!

– Och eventuella efterföljande transaktioner som kan ha haft med det avtalet att göra, det dokumentet att göra. Ja, det är mtrl som vi under våra gemensamma utredningar med myndigheterna har träffat på – så dom kände vi till ja.

– Vem sanktionerade den här 20 MUSD affären, från Telias sida?

– Jag vet inte? Så vitt jag vet så kom vi aldrig så långt i vår del av utredningen.

– 200 miljoner kronor är ganska mycket pengar, även i det här sammanhanget

– Ja…

– Varför har ni inte berättat om de här hittills okända betalningarna för allmänheten?

– Jag tror att vi har sagt det ganska många gånger att vi inte KAN kommentera om detaljer i materialet – jag kan också förstå att det kan låta lite fegt och så men vi måste ha lite respekt för att det här pågående rättsprocesser med oerhört stor betydelse för många inblandade parter, och låter vi nog faktiskt rättsprocesserna ha sin gång. Och i den mån åklagare eller parter vill berätta vad de gör eller inte gjort eller så är det faktiskt dom som får svara på dom frågorna. Jag kan inte sitta och göra det åt dom.

Peter Utterström, advokat:

– Självfallet så borde det vara intressant för en åklagare, tycker jag.

Natali Engstam Phalén, jurist, generalsekreterare Institutet Mot Mutor:

– Jamen dom betalningarna hade kunnat prövas mot de nya brottstyperna som infördes då. Dels Handel med inflytande och dels Vårdslös finansiering och mutbrott. Man hade inte haft samma problematik, med att presidentdottern inte var en mutbar person utan man hade kunnat se på det utifrån att: kan någon påverka ett myndighetsbeslut i strid med lagen.

Claes Sandgren, seniorprofessor civilrätt Stockholms universitet:

– Vad är öppnar den här nya betalningen för möjligheter?

– Ja, så som du beskriver det så skulle ju det här brottet Handel med inflytande kunna vara tillämpligt. Det måste man ju säga. Sen måste man göra, naturligtvis en bedömning av bevisvärdet av de här uppgifter och sådana saker. Men, om vi fortfarande håller oss på ett principiellt plan så talar ju det för att man skulle kunna få en fällande dom på den grunden, vad gäller den betalningen.

Peter Utterström, advokat:

– Allvarligt är det. Jätteallvarligt. Vad sen en åklagare vill göra med materialet, det är liksom i hans huvud. Men det är klart att det borde finnas goda möjligheter.

Vad säger åklagaren om våra nya bevis? Varför fanns inte också de här möjliga mutorna med i åtalet mot Nyberg och de andra telia-cheferna?

Gunnar Stetler, fd chef Riksenheten mot korruption:

– Det är inte några betalningar – som om dom nu har förevarit – som jag tänker kommentera.

– Varför då?

– Du får nöja dig med mitt svar.

– Jag undrar varför du inte vill kommentera dom.

– Du får nöja dig med mitt svar.

– Jag tänker inte kommentera eventuella andra betalningar än dom som jag har åberopat.

– Du menar att du inte känner till att det gjordes betalningar mellan Telia och GK efter 1 juli 2012?

– Jag menar att inte har en sådan minnesbild att jag kan uttala mig om de sakerna.

Gunnar Stetler mejlar senare och återkommer till att han inte kan kommentera våra uppgifter pga sekretess. Och att han gör bedömningen – i motsats till de experter vi intervjuat – att det inte hade gått att väcka åtal enligt den nya mutlagen, tex för Handel med inflytande, med de nya bevisen.

Natali Engstam Phalén, jurist, generalsekreterare Institutet Mot Mutor:

– Är det inte väldigt lätt att vara efterklok och säga att det här borde man har gjort, sett till att utredningen är väldigt stor.

– Jag tror alltid det är lätt att vara efterklok och det är därför det är så viktigt att ställa frågorna till dom som satt med besluten då och se vilken information man hade då.

Gunnar Stetler, fd chef Riksenheten mot korruption:

– Du var förundersökningsledare och då försöker jag förstå varför du inte utredde betalningar i storleksordningen 200 miljoner?

– Jag har ingen sån minnesbild att jag kan avgöra om det funnits med i förundersökningen.

Och hur gick det då för diktatorns dotter, hon som fick Telias mutmiljarder…?

Vi kan inte åka till Uzbekistan själva. Så vi ber vår uzbekiske kollega att hjälpa oss…

Timur Karpov, Journalist:

– This issue is tabu and it is very hard to work on it.

– Nobody really knows the truth.

- We are approaching Gulnara Karimovas villa. Soon we will have a descent view from the mountains.

Två timmar från huvudstaden Tasjkent, finns Gulnaras bergsvilla.

Live:

– It is a very nice calm and chill area and over there, yeah this is Gulnaras villa over there.

– This is the gate to Gulnaras villa

– We will try to talk with the security

Vakten förklarar att Gulnara inte har varit här på länge – och fastigheten är till salu..

Diktatorns äldsta dotter – en närmast osannolik karaktär.

…popstjärna, glamourdrottning och modeikon…

Men även affärskvinna, ambassadör – och utpekad efterträdare till sin far, Islam Karimov.

Arkiv Pete Allman & Gulnara Karimova:

– I call her the princess of Uzbekistan if you will. Pleasure to be with you tonight.

– Thankyou.

– F: I see a time when you would be president, what are your feelings about that?

– Well I can´t answer that question before I try it.

Men vid samma tid beskrivs Gulnara – i dokument från USA:s ambassad i Uzbekistan – som ”Robber Baron” – Rövarbaron. Med enorma, stulna, rikedomar i lyxfastigheter och på bankkonton i Europa.

Pulatjan Ahunov, uzbekisk exilpolitiker:

– Hon var maffiaboss, eftersom hon styrde en mäktig organisation som krävde mutor från landets medborgare och utländska företag. Hon var rikaste personen i Uzbekistan. Hon hade makt att göra vad som helst i Uzbekistan!

Den här filmen visar Gulnara på ett bröllop i Uzbekistan. Värd är den ryske oligarken Alisher Usmanov.

Men under den flotta ytan pågår en maktkamp. Det är hösten 2012, Teliahärvan har exploderat, och våra källor berättar att mutskandalen har underminerat Gulnaras position, och flera av hennes allierade flytt eller gripits.

Tillbaka i Tasjkent, i dag, passerar vi Ucell, som nu ägs av staten efter att den nya Telialedningen pga mutskandalen lämnade Uzbekistan .

Live:

– We are in Zakarnar building where GK was making her fashion shows

– Now you can see that this building stands empty.

Pulatjan Ahunov, uzbekisk exilpolitiker:

– Innan alla avslöjanden Gulnara kunde verka fritt.

– När det började komma publiceringar, avslöjanden med bevis, fakta med summor med miljardbelopp, då blev uzb diktator rädd, att det kommer att skada landets rykte, och diktatorns rykte.

– Avslöjandet om Gulnara var inte ett slag mot Gulnara, de var slag mot regimen.

– Därför försvann hon.

ARKIV: BBC

”It was here, far away from Centralasia, in the Swedish capital Stockholm, that Gulnara Karimovas troubles first began.”

På order av sin egen far, sätts Gulnara i husarrest.

Arkiv: Gulnara Karimova (utsmugglat) röstmeddelande till BBC, augusti 2014:

– “We are hold in the house. We are kept in the conditions worse than dogs. They tried to rip apart my finger. There are psychological pressure… and pure occupation of the house…”

I september 2016 dör Islam Karimov – diktatorn som med järnhand styrt Uzbekistan i 27 år.

Men på begravningen saknas en person – hon som skulle ta över som president efter sin far.

Från exilen i London vädjar Gulnaras son i BBC.

Arkiv: Islam Karimov (junior, Gulnara Karimovas son:

– Right now there is a rumour that she is dead. But is she? Is she not? I don't understand how in the 21st Century they cannot answer a simple question: Where is Gulnara?!

Timur Karpov, journalist:

– So I am heading to Zangiota prison in Tashkent area.

– Filming such a facilities in Uzbekistan is very tricky and risky.. thing.

– This is the prison, now we can see it.

– As we know so far.. GK seems to be held there

De här bilderna är tagna av Gulnaras schweiziska advokat. Senast han fick besöka henne i fängelset var i juni i fjol – sen dess har han försökt, men nekats.

Live:

– Authorities say she is there.. But in Uzbekistan you never know..

– So there is a lot of rumours and speculations about is she really there… is she dead or alive.

I februari i år får Uzbekisk TV filma innanför fängelsemurarna, men inte träffa Gulnara.

Diktatorns dotter, prinsessan av Uzbekistan, sliter nu, enligt de osäkra uppgifter som läckt ut, i arbetslägret 6 dar i veckan, med att sy kläder och säckar.

Pulatjan Ahunov, uzbekisk exilpolitiker:

– Hon levde i himlen (visar), och hon hamnade (visar) i fängelse.

– Det är svårt att klara för en prinsessa som trodde att hon ägde hela världen…

Enligt uzbekiska myndigheter har Gulnara dömts, två gånger, för korruption, penningtvätt och utpressning till totalt 18 års fängelse .

Pulatjan Ahunov, uzbekisk exilpolitiker:

– Att hon hamnade i fängelse, bakom det ligger maktkamp, politiska intriger men hur som helst: domstolen tog beslut att skicka henne i fängelse, bla för det som hon gjorde tillsammans med svenska medbrottslingar.

– Vem i Sverige sitter i fängelse för det dom gjorde..? Ingen! Det är konstigt ju…

Efter Gulnaras fall från makten sker en helomvändning hos de uzbekiska åklagarna, som plötsligt börjar bistå den svenska utredningen.

Och i korrespondensen ser vi att Gunnar Stetler faktiskt fått information om Telias nya betalningar, för flera år sen. I ett brev 2017 understryker den uzbekiske åklagaren för Stetler att Telias betalningar inte slutade 2010 – utan fortsatte 2012 och 2013.

Summan känner vi igen. 20 miljoner dollar, till Gulnaras bolag Morriby Global.

Gunnar Stetler, fd chef Riksenheten mot korruption:

– Vid flera tillfällen så blir du uppmärksammad på att det fanns ytterligare betalningar?

– Men jag tänker inte svara på frågan, vilka överväganden jag gjorde mer än vad som omfattas av åtalet.

Peter Utterström:

– Nu finns det nya bevis. Kan man inleda en ny utredning? Kan man dra igång en ny process?

– Där har du väl problemet med preskriptionstid. Och preskriptionstiden för den här typen av brott är liksom 5 år. Det betyder att de är long gone. Det är preskriberat.

– Att åklagaren inte tog upp dom i den tidigare utredning gör att det är kört?

– Ja, det tror jag. Det tror jag.

Natali Engstam Phalén, jurist, generalsekreterare Institutet Mot Mutor:

– Idag är det kört, ja!