Meteorologen: Tre typer av halka slår mot Sverige

Under onsdagen väntas tre olika typer av halka att slå till mot hela landet. I norra Norrland väntas under dagen nederbörd i form av snö, vilket skapar snöhalka på vägarna.

I mellersta och södra Norrland väntas växelhalka i och med att väglaget förändras snabbt under dagen, och där bör man vara lite extra vaksam.

– Under morgonen har vi ett snöfall i fjällkedjan i Norrland som under eftermiddagen drar österut. Under eftermiddagen drar det in över inlandet och övergår mer i blötsnö eller regn som faller på vägbanorna som är kalla, och det kommer bli halt på grund av det, säger Tora Tomasdottir.

Regnet kan sedan komma att värma upp vägbanorna, vilket gör att det mindre halt men framåt kvällen klarnar det upp och den blöta vägen kommer att frysa till is.

– Mot kvällen bör man därför vara lite pass på, det kanske inte var någon halka när man lämnade huset men sedan kan det gå ganska snabbt när det klarnar upp, att det vänder och fryser på under väldigt kort tid. Det behöver man vara vaksam på, säger Tora Tomasdottir.

Frost halka i söder

För Svea- och Götaland kommer temperaturen under kvällen att sjunka ner mot nollan i större delen av södra Sverige. Den fuktiga luften kommer bilda frost som därmed bildar halka under kvällen och natten.

– Det kommer framförallt röra sig om halka nära broar och dalgångar, säger Tomasdottir.

Fint höstväder mot helgen

– Under torsdagen klarnar det upp och blir soligt i nästan hela landet. Även fredagen blir hyfsat solig men det kan komma lite snö i fjällen, och någon skur i sydvästra delen av landet, men i överlag ganska härligt hötslovsväder.

Under söndagen väntas det fina vädret avta och istället kan det komma lite regn mot kvällen i söder medan den norra delen av Sverige kan få flera minus grader. I norra Norrland kan temperaturen landa runt -20 grader.