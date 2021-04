Hårda vindar skapar problem i trafiken

SMHI har utfärdat en Klass 1-varning för hårda vindar, med vindstyrkor uppemot 23 sekundmeter i Göteborg och Bohuslän under fredagsdygnet.Och de hårda vindarna ställer till det för trafikanter. Just nu är Uddevallabron avstängd för tung trafik på grund av de hårda vindarna. För all övrig trafik gäller reducerad hastighet uppe på bron. Om vindarna tilltar kan Trafikverket ta beslut om att leda om all trafik.

Räddningstjänsten har åkt på en hel del larm om nedfallna träd, och på grund av de starka vindarna är tågtrafiken på bland annat Bohusbanan mellan Uddevalla och Strömstad inställd fram till midnatt. Detsamma gäller tåg på sträckan Göteborg-Herrljunga-Mariestad. Tågen ersätts av bussar.

– Vi har tagit hand om en del träd, främst uppåt Kungälv och Stenungsund, säger L-O Nordström, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.