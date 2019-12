1,6 miljoner kunder i kläm när TV4-konflikten fortsätter

Com Hem och Telia har ännu inte nått en överenskommelse. För de cirka 1,6 miljonerhushåll som är kunder hos Com Hem innebär det att nedsläckningen av TV4 och dess systerkanaler fortsätter tills vidare.

”Telia och TV4 visar tyvärr fortsatt ingen vilja om att förhandla om detta, vilket ledde till att mötet avslutades utan konkreta framsteg”, skriver Com Hem i ett pressmeddelande under torsdagseftermiddagen. TV4-gruppens vd Casten Almqvist gick under torsdagskvällen ut med i SR Ekot att TV4 nu vill erbjuda flera aktörer möjligheten att konkurrera om streamingrättigheterna.

Sportkunder får al-Jazeera

Telekområdgivarna, som hjälper personer som undrar om de har rätt till ersättning när en eller flera kanaler ändras i utbudet, har fått många klagomål från kunder som är missnöjda med kompensationen för de nedsläckta kanalerna. Vanligtvis har de runt 30 ärenden om dagen, vilket nu nästan fördubblats.

– En del berättar exempelvis att de har ett sportpaket, men kompenserats med al-Jazeera. De jublar inte direkt av lycka, säger Camilla Brogren, kommunikationsansvarig på Telekområdgivarna.

Telekområdgivarna kan dock i nuläget inte uttala sig om kompensationen som Com Hem erbjuder är skälig eller inte.

– Det är svårt att säga, eftersom det beror på kundernas egna avtal, säger Camilla Brogren.

I ett fåtal fall kan kunder få rätt att häva avtalen, eller ha rätt till prisavdrag. Men de allra flesta får helt enkelt vänta ut situationen, trots missnöje.

– Jag tror att man får ha lite is i magen och vänta och se hur förhandlingarna går, säger Camilla Brogren.

Svårt göra alla nöjda

På Com Hem och Tele2 menar man att det är svårt att göra alla nöjda. Alla berörda kunder har fått information om vilken sorts kompensation just de har rätt till. Uppgraderade paket och utökad surf var några av de saker som erbjöds.

– Har någon ett specialintresse och vill följa en specifik kanal så finns det kanske inte en klockren ersättare och i så fall beklagar vi verkligen det. Vi har försökt att hitta lösningar som möter så många olika behov som möjligt, säger Joel Ibson, kommunikationsansvarig på Tele2.