10 april: Nattens nyheter

En kraftig detonation inträffade vid en restaurang på Lilla torg i centrala Malmö under fredagsnatten. Tryckvågen från explosionen krossade flera fönster på fasader som ligger i anslutning till torget.

– Det vi har hört från polisen är att det inte är någon brand eller några skadade, säger Mattias Sköld, inre befäl vid Räddningstjänsten Syd, efter torget spärrats av i väntan på bombtekniker till SVT Nyheter.

Vita huset uppger att handelsamtalen med Kina kommer att fortsätta under fredagen. En kinesisk delegation ledd av vice premiärminister Liu He är i Washington för nya samtal som inleddes på torsdagen. I ett uttalande från Vita huset heter det att parterna ”kommit överens om att fortsätta diskussionerna på morgonen”.

USA:s president Donald Trump har tidigare sagt att utökade tullar mot Kina kommer att träda i kraft på fredagen.

Tre venezuelanska parlamentsledamöter har sökt skydd på utländska ambassader i Caracas, efter att de fråntagits åtalsimmunitet. Oppositionsledaren Juan Guaidó kallar regimens agerande för en statskupp och uppmanar till fortsatta protester mot president Nicolás Maduro.

– Om vi ska tala om en statskupp i Venezuela, här är den, nedmonteringen av det nationella parlamentet, säger Guaidó under en presskonferens.

Ett företag i Arlandastad i Märsta utsattes under natten till fredag för en så kallad ”smash and grab”-kupp. Någon eller några personer körde in en hjullastare i ett logistikföretag och kom över en okänd mängd varor.