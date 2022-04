10 april: Nattens nyheter

Flera stadsdelar i Göteborg stod utan vatten under lördagskvällen på grund av en läcka, meddelar kommunen till SVT.

Det första larmet inkom vid 21.30 på lördagen och källan kunde upptäckas redan en halvtimme senare enligt Göteborgs Kretslopp och vatten. En pumpstation i Eriksbo läckte, vilket resulterade i en vattenavstängning som drabbade flera delar av östra Göteborg, skriver GP.

Berörda stadsdelar inledningsvis var Eriksbo, Gårdsten, Bergsjön, Hjällbo, Angered, Björsared och Rågården.

Julian Lennon framförde för första gången offentligt hans far John Lennons sång ”Imagine” under den globala givarkonferensen Stand up for Ukraine på lördagen.

Artisten har tidigare sagt att han inte är beredd att sjunga den kända sången med mindre än att det är ”jordens undergång”.

I sociala medier skriver Julian Lennon att det var rätt sång att sjunga nu. Han anser att kriget i Ukraina är en ofattbar tragedi, och kände sig manad att svara på det mest övertygande sätt han kan.

Pakistans premiärminister Imran Khan har avsatts av parlamentet i en misstroendeomröstning, rapporterar Reuters. Omröstningen ägde rum i parlamentets underhus natten mot söndag, lokal tid.

174 ledamöter röstade för att avsätta Khan, två fler än vad som krävdes, säger talmannen Sard Ayaz Sadiq. Oppositionen ska nu ta fram en ny regering och premiärministerposten väntas tas över av koalitionen Pakistani Muslim League, PML.