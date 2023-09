10 september: Nattens nyheter

Ett misstänkt farligt föremål hittades i säkerhetskontrollen på Landvetter i Göteborg sent under lördagskvällen och delar av flygplatsen fick utrymmas av säkerhetsskäl. Polisen kunde senare under natten konstatera att föremålet inte bedömdes vara farligt för allmänheten.

– Enligt personerna själva ska det handla om en hemmagjord powerbank, säger Hans-Jörgen Ostler vid polisen.

Den ihjälskjutna 60-åriga kvinnan var mamma till en man som vänt sig emot ”Kurdiske räven” och hans falang. Två tonårspojkar med skulder ska ha blivit lejda för att utföra mordet, enligt nya uppgifter till SVT.

Under natten gick Ukrainas militär ut med en varning om att ryska drönare var på väg in över Kiev. Strax därefter meddelade Kievs borgmästare Vitalij Klytjko på Telegram att ukrainskt luftförsvar har skjutit ner drönarna. En person uppges ha skadats i attackerna.