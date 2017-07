Namninsamlingen påbörjad: ”Räknar med att alla har skrivit under”

På onsdagsmorgonen gjorde Alliansen det tydligt att de vill rikta en misstroendeförklaring mot infrastrukturminister Anna Johansson (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S).

Det krävs 115 individuella namnunderskrifter för att riksdagens talman ska kunna kalla till ett extra sammanträde där omröstningen ska ske. Alltså räcker det inte bara med att partiernas gruppledare eller partiledare skickar in en begäran.

Går inte att mejla in sin underskrift

Varje namnunderskrift måste komma in i fysisk form till talmannen, och får alltså inte komma in elektroniskt, via till exempel mejl.

– Jag utgår från att alla alliansriksdagsledamöter har skrivit under med sitt namn under dagen, säger riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD). Under kvällen la hon upp en bild på sin namnunderskrift på Twitter.

Caroline Szyber befann sig redan i Stockholm och kunde snabbt lämna in sitt underskrivna papper. Samtidigt måste andra riksdagsledamöter, som kanske befinner sig på semester, posta sina underskrifter för att de ska räknas. Ett system som bland annat riksdagsledamot Hanif Bali (M) riktat kritik mot.

– Det är lite märklig ordning kan jag tycka att vi måste skicka via vanlig post, säger Hanif Bali till Expressen. Han befinner sig i Georgien och har både postat och mejlat in sin underskrift.

– Omodernt eller inte. Nu är det dessa regler som givits enligt riksdagsordningen och det är dem vi följer, säger Caroline Szyber.

Omröstningen kan ske om några dagar

När talmannen gått igenom alla underskrifter kan han sedan kalla till omröstning. Caroline Szyber tror inte att det kommer vara några problem att få in 115 underskrifter.

– Vi räknar med att det tar någon, eller några, dagars postgång tills talmannen har alla underskrifter som behövs. Sedan kan det bli en omröstning.