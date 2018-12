116 granatattacker på åtta år – Sverige sticker ut

Dödsskjutningarna har flerdubblats de senaste tio åren – de flesta sker i kriminella uppgörelser. Samtidigt har även antalet granatexplosioner ökat kraftigt, visar studien ”Explosive violence: A near-repeat study of hand grenade detonations and shootings in urban Sweden”, som gjorts av forskare på Institutet för framtidsstudier och Malmö universitet.

Samma tendenser som vid skjutningar

Antalet detonerade handgranater ökade från två, år 2011 till 39 stycken, år 2016. Ett rekordår i den bemärkelsen. Det är också den perioden studien undersökt.

En majoritet skedde i storstadsregionerna Malmö, Stockholm och Göteborg. Under samma period inträffade 1 048 skjutningar i storstäderna, framför allt i de utsatta områdena.

Den gula stapeln visar det totala antalet detonerade granater år för år. 2018 års siffror sträcker sig fram till den 5 december. Foto: SVT

Inom två veckor efter en skjutning är risken fem gånger högre för att en ny skjutning sker inom 100 meter från den första skottlossningen.

Handgranaterna följer samma mönster med ökad risk för en ny incident inom två veckor. En tredjedel av attentaten riktas mot människor – övriga mot objekt som polishus och fastigheter.

Misstog granaten för leksak – och dog

Två personer har dödats på grund av exploderande handgranater och ett tiotal har skadats.

Daniel Cuevas Zuniga, 63 år, omkom när en handgranat exploderade vid Vårby gård utanför Stockholm.

Senaste offret var i januari i år då 63-årige Daniel Cuevas Zuniga dödades i Vårby gård i sydvästra Stockholm. Han hade precis jobbat färdigt på ett äldreboende och var på väg på cykel med sin hustru för att handla när han hittade en handgranat. Han trodde att det var en leksak och plockade upp den.

Granaten detonerade och dödade honom och skadade hans hustru. Två år tidigare dödades en åttaårig pojke när en granat kastades in i en lägenhet i Biskopsgården i Göteborg – som hämnd i en gängkonflikt.

Sammanställt 116 explosioner

Totalt, från 2011 och fram till början av december i år, har forskaren Amir Rostami och hans kolleger sammanställt totalt 116 granatexplosioner.

Så sent som i fredags utsattes en restaurang nära Avenyn i Göteborg för vad polisen misstänker är en granatattack.

Och i söndags morse inträffade två explosioner i Malmö. En av dessa vid ett flerfamiljshus där en 18-årig man fördes till sjukhus med livshotande skador. Det är ännu inte fastställt vad som detonerade i Malmö.

Oroväckande högt

De senaste två åren har antalet sprängningar av specifikt handgranater minskat jämfört med rekordåret 2016, men antalet är fortfarande oroväckande högt. Det menar kriminologen Amir Rostami från Institutet för framtidsstudier som tillsammans forskarna Joakim Sturup och Manne Gerell på Malmö universitet står bakom rapporten.

Amir Rostami är kriminolog och arbetar på Institutet för framtidsstudier.

– Användningen av handgranater har gått ner under 2017 och 2018, men fortfarande har vi ganska hög grad av handgranatsattacker jämfört med andra länder som Danmark, Norge och Tyskland, säger Amir Rostami.

Han berättar att forskare och poliser från europeiska länder blir förvånade över granatanvändningen i Sverige, eftersom andra länder har ett fåtal detonerade granater årligen.

– Varför det ökar så pass kraftigt och varför Sverige sticker ut är frågor som vi inte kan svara på, säger Amir Rostami.