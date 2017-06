12-åriga Savannah kom ut som gay i mormonkyrkan

I januari i år fattade 12-åriga Savannah ett beslut. Hon skulle komma ut som lesbisk inför sin församling, oavsett vad någon hade att säga om saken.

Savannahs föräldrar, andra nära och kära visste sedan tidigare om hennes sexuella läggning.

Så när hon en dag ställde sig längst fram i kyrkan ”The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints” kom det inte som en jättechock för mamma och pappa – däremot för församlingsmedlemmarna och ledaren i mormonkyrkan.

Plötsligt försvinner ljudet

I en video som CNN har tagit del av hörs hur hon berättar för sin kyrka att hon är lesbisk och att ”Gud älskar mig som jag är, för han älskar alla sina skapelser”.

– Jag tror att han medvetet skapade mig just på det här sättet, säger Savannah därefter i talet, och berättar hur hon i framtiden önskar sig ett liv med partner, jobb, giftermål och en egen familj.

–Jag vet att jag kan ha alla dessa saker som lesbisk och vara lycklig.

Väckt reaktioner

Men kort därpå förvinner ljudet från mikrofonen. Exakt vad som orsakade det är oklart, men enligt CNN börjar kyrkans ledare prata med Savannah och hon blir sedan ombedd att gå tillbaka till sin plats. Något hon också gör.

Klippet som visar Savannahs tal har de senaste dagarna spridits över hela nätet och väckt reaktioner. Många är det som hyllar henne för modet att våga vara sig själv och stå upp mot kyrkan.

Samtidigt är det flera som är övertygade om att hennes personliga tal avbröts då det ansågs för kontroversiellt. Men mormonkyrkans ledare skriver i ett mejl till CNN att att en grupp som närvarade uppfattade talet som stötande och att videon har utnyttjats för ”politiska ändamål”.

”Ledsen att jag inte fick prata klart”

Savannah har själv pratat om händelsen i ett avsnitt av podcasten ”I like to look for rainbows”, som lades upp 29 maj.

– Jag var ledsen för att jag ville avsluta talet och jag kände att alla borde ha fått höra det jag hade att säga, säger hon och berättar att hon skämdes över att bli tillsagd att gå och sätta sig.

– Jag var glad för att jag äntligen kunde komma ut till alla och visa att homosexuella inte är knäppskallar.