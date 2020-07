12 juli: Nattens nyheter

Trump bar munskydd offentligt för första gången

Donald Trump sågs bära munskydd under ett besök på ett militärsjukhus under söndagen.

Det är första gången under coronapandemin som presidenten har burit munskydd i offentliga sammanhang.

Man knivhuggen i magen i Uddevalla

En man har knivhuggits flera gånger i magen i ett trapphus i Uddevalla. Mannens skadeläge är oklart. Tre personer greps i samband med händelsen. Två av dem har släppts och en är fortsatt misstänkt. Händelsen rubriceras som försök till mord.

FN enas om fortsatt Syrienbistånd – minskar kraftigt efter ryskt veto

Efter flera försök har FN:s säkerhetsråd enats om humanitärt bistånd under ett år till det krigsdrabbade Syrien.

Ryssland har med stöd av Kina kraftigt velat minska biståndet, och förslaget som nu har gått igenom innebär just det – av två gränsövergångar stängs den ena.