13 augusti: Nattens nyheter

En person död och två skadade efter att en personbil och en linjebuss krockat utanför Knivsta i Uppland.

Larmet om olyckan kom 21.23 på fredagen. Alla tre personer satt fast i personbilen och fick klippas ut av räddningstjänsten. En av de förolyckade personerna i bilen konstaterades avliden på plats, de andra två fördes till sjukhus. Anhöriga är underrättade.

Ingen i bussen skadades i kollisionen.

– Jag har ännu ingen bra bild av hur olyckan gått till, säger Per Bjurström, befäl på polisens ledningscentral.

Den indisk-brittiske författaren Salman Rushdie attackerades med kniv under en föreläsning nordväst om New York på fredagen. Den misstänkte gärningsmannen är en 24-årig man från delstaten New Jersey.

– Rushdie kommer troligtvis förlora ett öga, sade hans agent Andrew Wylie natten till lördag, rapporterar Reuters.

Enligt den delstatliga polismyndigheten i New York knivhögg mannen Rushdie i halsen och buken. Ytterligare en person som befann sig på scen ådrog sig en lindrigare huvudskada. Kort därefter togs gärningsmannen till marken av personal och människor i publiken.

Jens Fredricson red som tredje svenska ryttare felfritt och avgjorde VM-finalen för Sverige som tog det första lag-guldet i historien efter två silver tidigare.

– Jag tänkte bara att jag skulle göra min runda och tänkte inte så mycket på laget, har det hänt? frågar sig Jens Fredricson.

Därmed behövde man inte vänta in stjärnan Peder Fredricson som var avslutande svenska ryttare. Med guldet klart gjorde den mer kände brodern en misslyckad hoppning, tolv fel efter tre rivningar. Individuellt rasade han från tredje till 27:e plats och får inte ens hoppa på söndag.