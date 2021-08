14 augusti: Nattens nyheter

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Nanci Griffith har dött vid en ålder av 68 år, rapporterar bland andra AP och Reuters.

Nanci Griffith hade en lång karriär inom country och folkmusik och ligger bakom låtar som ”Love at the five and dime” och ”Outbound plane”.

En man i 50-årsåldern befaras ha dött i en brand i en sommarstuga utanför Södertälje under natten mot lördag. Sommarstugan var övertänd när räddningstjänsten kom till platsen. Anhöriga har underrättats.

Mellan juni 2020 och juni i år gick det totala antalet gästnätter i Sverige upp med 30 procent, rapporterar Ekot med hänvisning till siffror från Tillväxtverket. Skillnaderna är dock stora mellan olika delar av landet.