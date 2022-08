14 augusti: Nattens nyheter

Efter att ha vårdats under respirator sedan i fredags vaknade författaren Salman Rushdie natten till söndag och är återigen talbar. Rushdie attackerades med kniv under en föreläsning nordväst om New York på fredagen. Den nu åtalade gärningsmannen är en 24-årig man från delstaten New Jersey.

Enligt den delstatliga polismyndigheten i New York knivhögg mannen Rushdie i halsen och buken. Ytterligare en person som befann sig på scen ådrog sig en lindrigare huvudskada. Kort därefter togs gärningsmannen till marken av personal och människor i publiken.

Han vårdas fortsatt på sjukhus för allvarliga skador, men enligt hans författarkollega Aatish Taseer finns det inte längre något respiratorbehov och Rushdie ska enligt honom ha börjat ”prata (och skoja)”, skriver Taseer på Twitter.

Uppgifterna bekräftas av Rushdies agent.

Nattugglor i landet kunde se en sällan skådad ljusföljd som färdades över den mörka himlen tidigt på söndagen. Var det ett flygplan? Ett ufo? Nej, det var troligen samma sak som fick himlen över södra Europa att lysa upp för tre veckor sedan: Satelliter som skickats upp av Elon Musks företag SpaceX.

Nyhetsbyrån AP rapporterade på fredagen att en SpaceX raket med uppdraget att lansera ett tiotal satelliter ut i rymden skjutits upp. Och precis som för cirka tre veckor sedan över bland annat Grekland och Bulgarien följde nu ett unikt ljusspel på natthimlen i Sverige.

Satelliterna som nu följer en omloppsbana fraktades ombord en Falcon-9-raket som sköts upp från Kalifornien, USA.

Minst 52 personer har omkommit i samband med att skyfall orsakat omfattande översvämningar i Sudan, uppger statlig media. Omkring 8 000 hus har förstörts eller skadats i översvämningarna.

FN:s samordningsorgan OCHA uppskattar att omkring 38 000 personer i landet påverkas av regn och översvämningar sedan regnsäsongen inleddes i maj. Vattenmassorna har också förstört brunnar och latriner, och gör det svårt att nå fram till många drabbade områden.