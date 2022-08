16 augusti: Nattens nyheter

Covidappen ”Covid symtom tracker” från Lunds universitet som lanserades i början av coronapandemin och som samlat in över 20 miljoner dagsrapporter under två år ska nu sluta användas. I takt med ökad vaccinationsgrad och minskat behov av vård har de 210 00 deltagarnas motivation minskat. Istället ska forskarna fokusera på den information som appen har samlat in.

Många som råkat ut för olyckor med elsparkcyklar har skippat hjälmen och kört alkoholpåverkade, visar en ny studie från Universitetssjukhuset i Oslo.

– Vi ser en hel del käkfrakturer och svåra ansiktsskador, skador som vi inte riktigt ser bland andra cyklister, säger Ragnar Ang, vårdenhetsöverläkare på traumaenheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset till DN.

Ryssland har presenterat en modell för en egen rymdstation som kallas för ”Ross”, rapporterar The Guardian. Detta kan innebära att Ryssland menar allvar med att lämna den internationella rymdstationen ISS. Nasa säger att de ännu inte fått någon officiell bekräftelse på Rysslands planerade tillbakadragande utan utgår än så länge från att Ryssland fortsätter att delta i ISS fram till 2028.