16 september: Nattens nyheter

Three, two, one, zero... and liftoff! De bevingade orden blev aktuella runt två natten till torsdag svensk tid, då det privata SpaceX-företaget skickade upp fyra människor i rymden. Den här gången är ingen av dem professionell astronaut.

En affärsman med en hel del pengar över, en dataingenjör, en läkarassistent och en geologiprofessor. Så ser besättningen vid namn Inspiration4 ut som i natt lyfte från Kennedy Space Center i Florida. De är de första civila som befinner sig i jordens omloppsbana.

Enligt uppringaren har en lastbil kört in i flera balkonger på Finalgatan och sen kört vidare. Polispatruller är på plats och även kontroll i området efter lastbilen. Inga personskador är inrapporterade.

Polispatruller har stoppat lastbilen på Spillepengen i Malmö och kontrollerar chauffören.

USA och Storbritannien kommer att bilda en säkerhetspakt tillsammans med Australien. Det meddelar de tre ländernas ledare på en gemensam digital presskonferens.

– Det här handlar om att investera i vår största styrka, våra allianser, säger USA:s president Joe Biden.

En stor del av presentationen handlade om att Australien med brittisk och amerikansk hjälp ska bygga en atomdriven ubåtsflotta. Därmed skrotas de långt gångna planerna på ett franskt samarbete om nya ubåtar, värt drygt 300 miljarder kronor.