17 januari: Nattens nyheter

Under torsdagsnatten har det brunnit kraftigt i taken till flera flerfamiljshus i stadsdelen Södra Ryd i Skövde. Över 100 boende i 96 lägenheter fick utrymmas till en närliggande skola. Sju brandstyrkor från olika räddningstjänster har arbetar intensivt med att släcka branden som inte var under kontroll vid 03-tiden. Det är oklart om någon har skadats.

– Taken brinner fortfarande och vi har rökskador på två av våningsplanen, säger Peter Knutsson, inre befäl vid Räddningstjänsten Östra Skaraborg klockan 03.

Äta dubbelt så mycket grönsaker och hälften så mycket kött och socker. Det är receptet för en diet som är både nyttig och miljömässigt hållbar om jorden ska förmå att mätta befolkning på tio miljarder år 2050. Den slutsatsen drar en internationell forskargrupp ledd från Sverige.

– Fortsätter vi att äta som vi gör nu kommer vi inte att kunna producera tillräckliga mängder som räcker åt alla. säger Beatrice Crona, miljöforskare vid Stockholms universitet och Kungliga vetenskapsakademin.

Det blir ingen ändring av abortlagen i Norge, uppger norska VG. Kristelig Folkeparti (KRF) förhandlar om en plats i Norges borgerliga regering och hade som krav att en ändring skulle ske.