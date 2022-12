18 december: Nattens nyheter

Kinas abrupta slopande av restriktioner skulle kunna orsaka en explosion av coronasmittade och över en miljon döda under 2023. Detta enligt nya beräkningar från amerikanska IHME.

Nya beräkningar från amerikanska IHME, Institute of Health Metrics and Evaluation, siar att antalet smittade och avlidna kan öka kraftigt. I april förväntas antalet fall nå sin topp, då kommer runt en tredjedel av landets invånare vara smittade av coronaviruset. Och under nästa år kan smittan leda till en miljon dödsfall, skriver nyhetsbyrån Reuters.

– Ingen trodde att de skulle hålla fast vid zero-covid så länge som de gjorde, sa Chistopher Murray, chef på IHME, under fredagen när beräkningarna släpptes online.

Militära myndigheter i både Sydkorea och Japan uppger att Nordkorea har avfyrat två ballistiska robotar ut mot östkusten natten mot söndag, rapporterar Reuters.

Det senaste vapentestet – där båda robotarna landade i havet utanför Japans ekonomiska zon – är en i raden av diktaturlandets många uppskjutningar i år, något som skapat en växande oro hos grannländerna Sydkorea och Japan. Bara för några dagar sedan testade Nordkorea en raketmotor med hög dragkraft som experter menar kommer att möjliggöra effektivare uppskjutningar av ballistiska robotar. Det är ett steg i landets process att utveckla ett nytt strategiskt vapen och påskynda sina kärn- och missilprogram.

De tusentals turister som varit strandade i Peru på grund av den senaste tidens politiska oro kan nu lämna landet.

Omkring 4 500 turister, de flesta från USA och Europa, har varit fast på olika platser i landet när tåg och flyg ställts in på grund av oroligheterna som följt efter att landets förre president Pedro Castillo avsatts och gripits.

Flera flygplatser har varit stängda men på fredagen öppnade Cusco-flygplatsen och de utländska turisterna kunde börja flyga ut.¨

– Senast på söndag kommer alla strandade turister att resa ut, sade turistministern Luis Fernando Helguero till den statliga nyhetsbyrån Adina.