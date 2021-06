200 miljoner kronor om året till de 50 värsta HVB-hemmen

Varje år åker inspektörer från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, ut och granskar de drygt tusen HVB-hem för tvångsplacerade barn som finns i Sverige. Där bor barn som kan ha psykisk ohälsa, missbruk, begynnande kriminalitet eller svåra hemförhållanden som gör att de inte kan bo hemma.

SVT har i tidigare granskningar berättat om de 50 HVB-hem som fått allvarlig kritik för att det funnits våld, övergrepp, otrygghet eller frihetsbegränsningar.

SVT Nyheter har nu i en unik databas samlat in alla de HVB-hem som samtliga kommuner köpt platser från under tre års tid, och hur mycket pengar de betalat ut. Sedan har vi kört de uppgifterna mot de 50 mest kritiserade hemmen. Och SVT kan i dag avslöja att över 200 miljoner per år gått till hem med upprepade missförhållanden. Mest har Linköping betalat ut: 93 miljoner kronor följt av Västerås med 42 miljoner kronor. Båda kommunerna menar att de har kontrollsystem och följer de placeringar de har på de här hemmen noga.

I nio kommuner har var tredje krona gått till någon eller några av de 50 av de värst kritiserade hemmen. De kommunerna är: Lidingö, Håbo, Nykvarn, Linköping, Kramfors, Årjäng, Kil, Täby och Söderhamn. Högst ligger Söderhamn och Täby där varannan krona går till dessa hem.

Juni bodde på ett av värsta hemmen

En av dem som bott på ett hem som fått mycket kritik för otrygghet och outbildad personal är Juni, 16 år.

Petra Olsson, områdeschef i Östersund är ansvarig för den placeringen. Hon blir förvånad över uppgifterna. Hon säger att deras placeringssamordnare alltid tar referenser från placerande kommuner, men hänvisar också till Sveriges kommuner och regioners upphandling av ett ramavtal.

– Vi utgår ju ifrån SKL kommentus och den kvalitetsgranskning som man har och som man gör där.

Hänvisar till SKR

Även Håbo, Lidingö och Nykvarn hänvisar till ramavtalet, som SKR har upphandlat via sitt upphandlingsföretag.

– Det stämmer att vi förra året anlitade ett hem som finns på er lista. Vi upphandlar dock inte HVB-hem själva utan åberopar ramavtal från SKR. Enligt ramavtalet ingår uppföljningsansvaret på SKR. Men naturligtvis har vi det yttersta ansvaret för att ungdomen har det bra där den hamnar, säger Liridona Rama, socialchef i Nykvarn.

Värsta hemmen kan fortsätta

SVT:s granskning visar även att hem som blivit svartlistade av sin egen kommun kan anlitas av andra kommuners socialtjänster som fortsätter att skicka barn dit, utan att känna till problemen. Ett exempel är Vägarna vidare vård, i Uppsala, som utreddes av både Ivo och Uppsala kommun förra året efter anmälningar mot hemmet om personal som är hårdhänt, trakasserar barn sexuellt, försöker rekrytera dem till islam och tvingar barnen att gå till moskén.



Hemmet tillbakavisade uppgifterna och fick behålla sitt tillstånd, men fick kritik av Ivo för övervåld. Det handlade om ett barn som blev våldsamt fasthållen med stryptag, tills han fick svårt att andas. Efter larmen gjorde Uppsala kommun en egen utredning och bestämde sig sedan för att sluta anlita hemmet. Trots detta planerar bolaget att öppna upp på nytt och här kan du läsa hur ansvariga svarar.

