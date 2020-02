Två Stockholmskrogar prisas av Guide Michelin

Etoile i Stockholm var en av de krogar som tilldelades en Michelinstjärna. Aloë, en annan Stockholmskrog som sedan tidigare hade en stjärna, tilldelades i kväll två.

Frantzén och Geranium i Köpenhamn behöll sina platser på den kulinariska tronen som de enda två nordiska krogarna med tre stjärnor.

Totalt delades sju nya enstjärniga betyg ut, och fyra tvåstjärniga. Värdlandet Norge stod för det största stjärnregnet: fyra krogar fick en stjärna, och en krog fick två stjärnor. En isländsk och en finsk restaurang tilldelades en stjärna var, och två Köpenhamnskrogar – Alchemist och Jordnær – fick två stjärnor.

Två krogar tappar stjärnor

Tre svenska stjärnkrogar har stängt, och tappar därmed sina stjärnor: Fäviken Magasinet, Upper House och Volt. Även Malmökrogen Bloom in the Park och Mathias Dahlgren Matbaren i Stockholm blev under måndagen av med sina stjärnor.

Utmärkelsen ”Bib Gourmand” delas ut till restauranger som inte kvalar in för att få en stjärna, men som guiden ändå vill lyfta fram. I Sverige får två krogar en ”Bib” i år: Allegrine och Speceriet, båda i Stockholm.

Specialpris till Ek

Ett av kvällens specialpriser – hållbarhetspriset ”sustainability award” – tilldelades Magnus Ek, som driver Oaxen Krog i Stockholm. Oaxen Krog behåller även sina två stjärnor.