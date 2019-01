22 januari: Nattens nyheter

En fiskebåt som misstänks ha mellan 100 och 200 migranter ombord från Delhi och delstaten Tamil Nadu i Indien har försvunnit. Enligt indisk polis kan den vara på väg på Nya Zeeland.

– Väskorna är fulla av torrvaror och kläder, vilket antyder att de förberett sig på en lång resa, säger polisen MJ Sojan.

Under natten greps två kvinnor i en omfattande polisinsats som även stoppade tågtrafiken på södra stambanan i närheten av Älmhult under en timme. Den ena kvinnan visade sig vara internationellt efterlyst och båda sitter just nu anhållna i väntan på vidare kontakter med Norge, som utfärdat efterlysningen.

– Vi höll på ganska länge och sökte i ett skogsparti och under ungefär en timme stängdes Stambanan mellan Diö och Liatorp av, men sen rullade det på igen, säger Magnus Rosholm vid polisen.

För de migranter och flyktingar som försöker ta sig in till EU är Bosnien den nya flaskhalsen på fastlandet. Här studsas människor mellan gränser och läger likt ett flipperspel.

– De tände eld i olika delar av skogarna för att skrämmas och satte upp barriärer för att de skulle ramla, berättar Jack Sapoch vid frivillighetsorganisationen No name kitchen.