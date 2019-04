23 april: Nattens nyheter

Flera mark- och skogsbränder har härjat i landet under påskhelgen. Den största, utanför Gislaved, stabiliserades under måndagskvällen, men brandrisken väntas öka under tisdagen och räddningstjänsten ska få hjälp av frivilligorganisationer. Varken branden i Gislaved eller den vid Tjällmo, norr om Motala, är under kontroll.

Nordkoreas diktator ska träffa Rysslands president Vladimir Putin “snart”, uppger statlig nordkoreansk tv, KCNA, i ett kortfattat uttalande. Ett liknande statsbesök har inte ägt rum sedan Kim Jong-Uns pappa Kim Jong-Il träffade Rysslands dåvarande president Dmitrij Medvedev i Sibirien 2011.

I samband med Earth Day valde USA:s före detta president Barack Obama att hylla den svenska miljöaktivisten Greta Thunberg på Twitter.

Samtidigt pågår stora klimatprotester i London, där Thunberg befinner sig för att hålla tal och träffa politiker.