24 april: Nattens nyheter

Polisen fick larm om en hög smäll i trakterna kring Nobeltorget i centrala Malmö natten till onsdag. Orsaken var en kraftig detonation som inträffade vid entrén till en fastighet. Entrén förstördes och fönster krossades, men det finns inga uppgifter om skadade.

Det brinner just nu på flera platser i södra Sverige och det råder en fortsatt stor brandrisk i Götaland och Svealand. Sammanlagt har 47 personer evakuerats efter den stora skogsbranden i Hästveda. Under natten har man avbrutit insatsen, och fokuserat på att hålla gränslinjerna. Släckningsarbetet ska återigen intensifieras under onsdagsmorgonen.

Den kommande långfilmen om Sagan om ringen-författaren JRR Tolkien har redan vållat kontroverser. Författarens familj och dödsbo vill inte ha någonting att göra med kommande ”Tolkien” med Nicholas Hoult och Lily Collins i huvudrollerna.