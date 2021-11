24 november: Nattens nyheter

När frilansfotografen och bildjournalisten Pablo Torres besökte ett barnhem i staden Abs i Jemen hände något som han inte var redo för. Medan en av mammorna intervjuas slutar hennes barn Azhar att andas.

– De undersökte barnet och konstaterade att lilla Azhar dog av undernäring, medan vi var där, säger Torres.

Pablo Torres arbetar som frilansfotograf och bildjounalist. Som frilansfotograf fick han ett uppdrag av det Nederländska public service bolaget NOS, att åka till Jemen för att bevaka den humanitära krisen som pågår i landet. På plats mötte Torres flera drabbade. En av de var Samar, en 10-årig flicka som väger sju kilo.

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson är känd för sina yviga uppträdanden, men efter talet till arbetsgivarorganisationen CBI under måndagen blåste en stor kritikerstorm upp. Nu svarar SVT:s utrikesreporter Anna-Maja Persson på de hetaste frågorna kring Johnsons stökiga framförande.

Johnsons egna partimedlemmar uppmanar premiärministern att styra tillbaka skeppet i rätt riktning efter flera snedsteg de senaste två veckorna.

– Jag såg själv talet i realtid, och det var som att bevittna en kollaps, menar SVT:s utrikesreporter Anna-Maja Persson.

The Metropolitan Museum of Art (The Met), i New York lämnar tillbaka tre konstverk till Nigeria som stals för 124 år sedan. Nigeria kämpar för att få tillbaka fler föremål som plundrades under kolonialtiden.

Det handlar om två mässingsplaketter från 1500-talet och ett mässingshuvud från 1300-talet som härstammar från kungariket Benin i nuvarande Nigeria. Föremålen plundrades från det kungliga slottet under den brittiska ockupationen 1897 och förvarades på British Museum i London fram till 1950, då Storbritannien återförde konstverken till Nigeria.