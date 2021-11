26 november: Nattens nyheter

En ny studie från WHO och European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) uppskattar att 470 000 liv har räddats bland personer som är 60 år och äldre, sedan starten av vaccineringen i WHO:s europeiska region.

– Covid-19 har krävt en förödande dödssiffra i vår region, men vi kan nu kategoriskt säga att utan COVID-19-vaccin som ett verktyg för att begränsa denna pandemi, många fler människor skulle ha dött, säger Dr Hans Henri P. Kluge, WHO:s regionchef för Europa.

Sociala medier-jätten Metas planer på att kryptera användarnas chattkonversationer kan leda till stora svårigheter för polisen. Bolagets plattformar spelar ofta en viktig roll i utredningar av övergrepp mot barn, men utan insyn riskerar många fall att gå oupptäckta, enligt kriminalkommisarie Jan Olsson vid Nationellt it-brottscentrum.

– Vi är enormt beroende av dem för att hitta gärningspersoner, men framför allt för att hitta barnen, säger han.

För två veckor sedan spreds ett rykte i Brasilien att ett område i Amazonas dignade av guld. Snabbt flöt det omkring hundratals husbåtar med illegala guldgrävare. Och det är oklart vems ansvar det är att evakuera dem.

Enligt ryktet som spreds för drygt två veckor sedan kunde man gräva fram ”ett gram guld i timmen” i Madeirafloden i Amazonas.