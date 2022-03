29 mars: Nattens nyheter

Något har detonerat vid ytterdörren till en villa i Mölndal söder om Göteborg. Fyra personer befann sig i huset vid explosionen, men samtliga ska vara oskadda.

Bombskyddet är på plats för att säkra området.

De materiella skadorna ska enligt polisen vara begränsade till ytterdörren och området runtomkring, eventuellt ett fönster.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sade sent på måndagen att ryska styrkor fortfarande attackerar Kiev, trots att de drivits ut från Irpin, en förort nordväst om huvudstaden som har varit utsatt för hårda strider, rapporterar AP.

Han tillade att ryssar fortfarande har kontroll över de norra förorterna och försöker omgruppera sig efter att ha förlorat Irpin på måndagen.

”Vi måste fortsätta strida, vi måste hålla ut”, sade Zelenskyj i sitt nattliga videotal till nationen.

Will Smith har under måndagskvällen riktat en direkt ursäkt till Chris Rock efter attacken mot komikern och prisutdelaren under söndagens Oscarsgala.

”Jag skulle vilja be dig om ursäkt offentligt, Chris. Jag gick över gränsen och jag gjorde fel”, skriver Smith i ett inlägg på Instagram.